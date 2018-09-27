Российский политтехнолог не хочет быть угрозой Казахстану

Бывший муниципальный депутат Москвы и политтехнолог Петр Милосердов пожаловался в ЕСПЧ на необоснованный арес Facebook

Бывший муниципальный депутат Москвы и политтехнолог Петр Милосердов пожаловался в ЕСПЧ на необоснованный арест (нарушение ст. 5 Европейской конвенции по правам человека). Об этом сообщила адвокат Международной «Агоры» Ирина Хрунова, представляющая Милосердова в Страсбурге. По ее словам, у властей не было весомых оснований для заключения заявителя под стражу, а арест продлевался без учета реальных обстоятельств дела: суды использовали стереотипную формулировку, не вникая в суть дела.

Милосердов был арестован в январе этого года. Его обвиняют в организации государственного переворота в Казахстане по ст. 282.1 УК. По версии следствия, он вместе с осужденным ранее националистом Александром Поткиным (Беловым) создавал экстремистское сообщество для дестабилизации обстановки в Республике Казахстан, нагнетания межнациональных конфликтов и создания напряженной обстановки с целью изменения ее конституционного строя. Однако, отмечает Хрунова, защита Милосердова получила заявление прокуратуры Казахстана о том, что там не имеют претензий к заявителю и поручение о привлечении его к уголовной ответственности Казахстан не направлял. В своей жалобе Милосердов утверждает, что целью его уголовного преследования была его политическая деятельность, желание получить показания по делу одного из лидеров российской оппозиции – Александра Белова (Поткина) и стало очередным в цепочке уголовных преследований лидеров оппозиции в России.

В 2016 г. Мещанский суд Москвы признал Белова виновным в отмывании денег и экстремистской деятельности, приговорив к 7,5 года колонии. Финансовая часть обвинения касалась отмывания 5 млрд руб. казахского банка БТА. Впрочем, уже в следующем году приговор в этой части был отменен апелляционной инстанцией, а дело возвращено на доследование. Но если поводом для преследования Белова стал запрос от генпрокуратуры Казахстана, то в отношении Милосердова российские власти действовали инициативно, подчеркивает Хрунова.

Ни в уголовном, ни в уголовно-процессуальном законодательстве, ни в международных договорах нет положения о том, что лицо может привлекаться только за преступления, совершенные только на территории России, возражает профессор МГИМО Александр Волеводз. Более того, статья 12 УК прямо указывает: граждане России, совершившие вне ее пределов преступление против охраняемых интересов, подлежат уголовной ответственности в соответствии с УК, если в отношении этих лиц нет решения суда иностранного государства. При этом не уточняется, что речь идет о преступлениях против Российской Федерации. Кроме того, Россия является участником Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, которая обязывает ее бороться с подобными преступлениями, совершенными и на территории стран-участников. В 2017 г. была подписана новая Шанхайская конвенция о борьбе с экстремизмом, которая усиливает ранее принятые положения. За примерами, когда за совершенное за границей преступление привлекали к ответственности в России, далеко ходить не надо, отмечает эксперт: гражданку Украины Надежду Савченко судили в Москве за убийство, совершенное на территории Украины, без запроса этой страны.