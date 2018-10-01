Явка на референдуме о переименовании Македонии не позволила признать его действительным

Представители ЕС и НАТО высказались в поддержку результатов голосования Thanassis Stavrakis / AP

Около 91,5% участников референдума в Македонии в воскресенье проголосовали за переименование страны в Северную Македонию и 5,6% – против, сообщила государственная избирательная комиссия. Участие в референдуме приняли около 661 000 человек, т. е. 36,9% избирателей. Согласно македонской конституции, минимальный порог явки – 50%, поэтому его результаты признаны недействительными, передало агентство Reuters слова председателя комиссии Оливера Деркоски.

17 июня правительства Греции и Македонии подписали договор, призванный разрешить многолетний спор двух стран о названии Македонии. Спор тянется с 1991 г., когда Македония вошла в ООН под названием Бывшая югославская республика Македония. По условиям июньского договора Македония должна быть переименована в Республику Северная Македония, а Греция должна разблокировать интеграцию Македонии в ЕС и НАТО. Теперь вопрос о соответствующих конституционных изменениях будет вынесен на рассмотрение парламента. Премьер-министр Македонии Зоран Заев считает референдум успешным. «Народ сделал великий выбор и сказал «да» нашему будущему», – передает его слова Associated Press (AP). Однако у правительства 67 мест в парламенте из 120, а для изменения конституции требуется большинство в 2/3 голосов. Результат зависит, таким образом, от оппозиционных партий, многие из которых призывали граждан к бойкоту референдума и, по сообщениям AP, активно праздновали, узнав о низкой явке.

Представители ЕС и НАТО высказались в поддержку результатов голосования. «Теперь все политические и институциональные субъекты должны действовать в рамках своих конституционных обязанностей за пределами партийных линий», – говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам расширения Йоханнеса Хана. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг также приветствовал результаты голосования, добавив, что, хотя двери НАТО открыты, все национальные процедуры должны быть соблюдены.

По сообщениям западных СМИ, вступлению Македонии в ЕС и ­НАТО активно пытается противодействовать Россия. «Без сомнения», Россия поддерживала определенные силы внутри Македонии, чтобы не допустить переименования страны, цитирует AP министра обороны США Джима Мэттиса. Во внутренние дела Македонии вмешивается не Россия, а сами ЕС и НАТО, возражает российский министр иностранных дел Сергей Лавров. МИД России заявил вчера, что незамедлительная поддержка итогов референдума в Македонии со стороны ЕС и НАТО говорит о желании обеспечить ускоренное втягивание страны в альянс несмотря на мнение населения, а провал явки «недвусмысленно свидетельствует, что македонские избиратели предпочли бойкотировать грубо навязываемые извне Скопье и Афинам решения».

Результаты таковы, что сейчас все стороны могут трактовать их в свою пользу, и очевидно, что все будет зависеть от обсуждений в парламенте, считает директор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов. Однако, по словам эксперта, позиции премьер-министра и его партии сейчас сильнее, поскольку их поддерживают ЕС и НАТО: «Важно помнить, что Заев изначально пришел к власти как крайне прозападный лидер, вынудив уйти в отставку предыдущее правительство, которое больше тяготело к связям с Сербией и Россией. Это сразу обеспечило ему поддержку Запада, а также албанского меньшинства (составляет около четверти населения. – «Ведомости»)».