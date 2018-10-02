Конституционный суд изучит судьбу иностранных акционеров российских СМИ

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Евгений Финкельштейн лишился радиобизнеса из-за второго гражданства Интерпресс / ТАСС

По жалобе бизнесмена Евгения Финкельштейна Конституционный суд проверит статью 19.1 закона о средствах массовой информации, ограничившую долю иностранных акционеров в российских СМИ 20%. Об этом сообщается на сайте суда. По мнению заявителя, практика применения такой нормы создает возможность лишения граждан России, имеющих двойное гражданство, принадлежащего им имущества.

Финкельштейн в 2016 г. пытался оспорить в арбитраже решение общего собрания собственников ООО «Радио Шанс» (на 49% принадлежит Финкельштейну и на 51% – ЗАО «Русское радио – Евразия»), на котором «Русское радио – Евразия» безвозмездно передало себе лицензию на радиовещание в Петербурге, принадлежавшую «Радио Шанс». Финкельштейн доказывал, что такая передача незаконна. Но суды пришли к выводу, что сам Финкельштейн, будучи гражданином не только России, но и Нидерландов, не вправе выступать участником организации, осуществляющей радиовещание, а поэтому в принципе не может обжаловать ее решения.