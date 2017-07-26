«Европейская медиагруппа» сменила владельцев

Свою долю в радиохолдинге продал президент холдинга «Сибирский деловой союз» Михаил Федяев Юрий Смитюк / ТАСС

Совладельцы Уральской горно-металлургической компании (УГМК) докупили 25% акций «СДС медиа холдинга», единственного владельца радиохолдинга «Европейской медиагруппы», рассказал «Ведомостям» источник, близкий к компании. Источник, знакомый с деталями сделки, сказал «Ведомостям», что она была закрыта в начале июля. Свою долю в радиохолдинге продал президент холдинга «Сибирский деловой союз» Михаил Федяев. Он утратил интерес к этому бизнесу после смены собственников ЕМГ.

«Европейская медиагруппа» создана в 2006 г. Сейчас холдинг объединяет радиостанции «Европа плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Спорт FM», «Радио для друзей», а также сервис для прослушивания музыки в интернете Chameleon. Первоначально «Европейская медиагруппа» принадлежала Lagardere Active Radio International S.A, а в 2011 г. ее собственниками стали владельцы Сибирского делового союза (СДС). Lagardere была вынуждена продать актив из-за изменений в законе, запретивших иностранцам владеть более чем 50% в российских телеканалах и радиостанциях.

В апреле 2016 г. совладельцы Уральской горно-металлургической компании (УГМК) договорились о покупке 74,99% доли в «СДС медиахолдинге», единственном акционере радиохолдинга «Европейская медиагруппа» (ЕМГ). Новым владельцем этого пакета стала компания «Мелодия» (ее капитал перераспределен между совладельцами УГМК: 60% принадлежит Игорю Кудряшкину, 30% – Андрею Козицыну, 10% – Андрею Бокареву).

Оставшиеся 25% были у Федяева. С 7 июля его долят принадлежит компании «Финрезерв», единственным владельцем которой являет Игорь Кудряшкин, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакса». Компании «Мелодия», «Финрезерв» зарегистрированы по тому же адресу, что и УГМК.

Владельцы СДС заплатили за «Европейскую медиагруппу» $162 млн. Два собеседника «Ведомостей» оценивали компанию в $150 млн, впрочем, источник «Ведомостей», знакомый с деталями сделки говорит, что владельцы СД выручили за радиохолдинг больше, чем платили при покупке. Федяев продал долю из оценки бизнеса при его продаже владельцам УГМК.

У совладельцев УГМК уже есть радиоактивы. В конце 2015 г. они купили большую региональную сеть радиостанций у советника бывшего президента РЖД Владимира Якунина – Александра Пиркова и генпродюсера «Общественного телевидения России» Станислава Архипова. Возникла возможность запустить сеть в 15 городах. Кроме того, в конце 2015 г. они купили у «Европейской медиагруппы» московскую частоту «Радио рекорд», на ней заработало «Новое радио», тогда генпродюсером компании стал Роман Емельянов, бывший программный директор «Русского радио». Сейчас он занимает должность генерального директора ЕМГ.

Представители ЕМГ от комментариев отказались, представитель СДС не ответил на запрос «Ведомостей». Представитель УГМК сказал, что если процесс сделки и был, то он не имеет отношения у УГМК.