Политика / Власть
Статья опубликована в № 4667 от 04.10.2018 под заголовком: Время Хакасии еще не пришло

Временный глава Хакасии уедет через месяц или останется на год

Михаилу Развожаеву поручено провести выборы без его участия
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Президент Владимир Путин в среду назначил временным главой Хакасии замминистра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева, ранее работавшего замруководителя администрации губернатора Красноярского края. На встрече с Развожаевым Путин сказал, что у него есть «необычная просьба и несколько необычное поручение»: «Чтобы вы выехали в Хакасию, поработали там в течение месяца, взяли под контроль ситуацию в республике <...> и помогли провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы». А после выборов Развожаеву найдут «применение в федеральных органах», пообещал президент.

Руководивший Хакасией с 2008 г. Виктор Зимин в первом туре выборов 9 сентября уступил коммунисту Валентину Коновалову. Назначенный на 23 сентября второй тур пришлось отложить на 7 октября, потому что за сутки до голосования Зимин снялся с выборов. Его место в финале занял кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, но 2 октября и он снял свою кандидатуру, призвав это сделать и остальных. Теперь во втором туре 21 октября должны участвовать Коновалов и кандидат от Партии роста Александр Мяхар.

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