Путин назначил врио главы Хакасии

Михаил Развожаев назначен временно исполняющим обязанности главы Хакасии Станислав Красильников / ТАСС

Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Хакасии заместителя министра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Просьба заключается в том, чтобы вы выехали в Хакасию, поработали там в течение месяца, взяли под контроль ситуацию в республике, в том числе и по социально-экономическим проблемам, помогли провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы», — сказал Путин Развожаеву на встрече в среду.

Развожаев занимает должность замминистра по делам Северного Кавказа с 2014 г. Ранее работал в Красноярске, занимал пост заместителя руководителя администрации губернатора Красноярского края.

Путин пообещал Развожаеву, что через месяц (когда пройдут выборы главы Хакасии) он вернет его в Москву и найдет ему «применение в федеральных органах». По словам президента, в Хакасии сейчас много насущных вопросов, которые требуют постоянного внимания, в том числе завершение подготовки региона к зиме.

Ранее должность врио главы Хакасии занимал Виктор Зимин. На выборах главы региона, которые прошли 9 сентября, никто из кандидатов, в том числе и Зимин, не смогли набрать необходимого для победы количества голосов. 23 сентября в Хакасии должен был состояться второй тур выборов, в который вышли Зимин и кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. За два для до голосования Зимин снял свою кандидатуру. Второй тур выборов в Хакасии был перенесен на 7 октября. Соперником Коновалова должен был стать кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, однако 2 октября и он снял свою кандидатуру.

Администрация президента рассчитывает, что снимутся либо все участники выборов в Хакасии, либо все соперники коммуниста Коновалова, а сам он не наберет 50% голосов пришедших на выборы избирателей, говорит собеседник близкий к администрации президента: «Развозжаев же продолжит исполнять обязанности врио».

Развожаев родился в Красноярске 30 декабря 1980 г. Окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического университета. В разные годы работал на руководящих должностях в администрации губернатора Красноярского края. В 2014 г. переехал в Москву, где был назначен советником министра по делам Северного Кавказа. В октябре 2014 г. стал заместителем министра.

Ранее в среду мэр Абакана Николай Булакин, переизбравшийся в сентябре на новый срок, сообщил, что ему предлагали занять должность врио главы Хакасии, но он отказался.