Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4667 от 04.10.2018 под заголовком: Отмывание исключают из тайны

Адвокатскую тайну выводят за рамки антиотмывочного закона

Но становиться информаторами Росфинмониторинга адвокатское сообщество не хочет
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Федеральная палата адвокатов (ФПА) направила в Росфинмониторинг отрицательный отзыв на подготовленные ведомством поправки в закон об адвокатуре, которые обязывают сообщать этому ведомству о подозрительном поведении своих клиентов. Росфинмониторинг предлагает не считать разглашением адвокатской тайны направление такой информации. Кроме того, в Кодексе профессиональной этики адвоката должна появиться прямая обязанность исполнять требования антиотмывочного законодательства (нарушение кодекса грозит адвокату лишением статуса). А до этого контроль за соблюдением этих требований должны взять на себя адвокатские палаты.

Внесение предлагаемых изменений в закон об адвокатской деятельности и адвокатуре противоречит его концепции, говорится в отзыве ФПА, с которым удалось познакомиться «Ведомостям». Институт адвокатуры создан исключительно для оказания квалифицированной юридической помощи, напоминают адвокаты. Поэтому нормы, обязывающие их противодействовать отмыванию преступных доходов, выглядят странно. «Следуя подобной логике, в закон об адвокатуре могли бы быть также включены обязательные для исполнения адвокатами вопросы борьбы с коррупцией и другими уголовными преступлениями», – отмечается в отзыве. Росфинмониторинг оперативно не ответил на запрос «Ведомостей».

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