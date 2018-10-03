Адвокатскую тайну выводят за рамки антиотмывочного закона

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В рекомендациях FATF оговорено, что адвокаты, нотариусы и другие независимые специалисты не обязаны сообщать о подозрительных сделках Ярослав Чингаев для Ведомостей

Федеральная палата адвокатов (ФПА) направила в Росфинмониторинг отрицательный отзыв на подготовленные ведомством поправки в закон об адвокатуре, которые обязывают сообщать этому ведомству о подозрительном поведении своих клиентов. Росфинмониторинг предлагает не считать разглашением адвокатской тайны направление такой информации. Кроме того, в Кодексе профессиональной этики адвоката должна появиться прямая обязанность исполнять требования антиотмывочного законодательства (нарушение кодекса грозит адвокату лишением статуса). А до этого контроль за соблюдением этих требований должны взять на себя адвокатские палаты.

Внесение предлагаемых изменений в закон об адвокатской деятельности и адвокатуре противоречит его концепции, говорится в отзыве ФПА, с которым удалось познакомиться «Ведомостям». Институт адвокатуры создан исключительно для оказания квалифицированной юридической помощи, напоминают адвокаты. Поэтому нормы, обязывающие их противодействовать отмыванию преступных доходов, выглядят странно. «Следуя подобной логике, в закон об адвокатуре могли бы быть также включены обязательные для исполнения адвокатами вопросы борьбы с коррупцией и другими уголовными преступлениями», – отмечается в отзыве. Росфинмониторинг оперативно не ответил на запрос «Ведомостей».