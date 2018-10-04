США и их союзники обвинили ГРУ в многочисленных кибератаках

Четверо россиян были высланы из Голландии (на фото) еще до задуманной ими кибератаки Dutch Defense Ministry / AP

Представители спецслужб Нидерландов в четверг рассказали о проведенной полгода назад контрразведывательной операции, в результате которой были высланы четыре гражданина России, названные агентами военной разведки ГРУ. Начальник службы военной разведки Нидерландов (MIVD) Онно Эйхелсхейм на совместной пресс-конференции с британским послом Питером Уилсоном сообщил, что россияне въехали в страну 10 апреля с дипломатическими паспортами (их фото были предъявлены) на имена Евгения Серебрякова, Алексея Моренца, Олега Сотникова и Алексея Минина, были задержаны и на следующий день высланы. У них нашли усилитель сигнала, устройство для раздачи сети WiFi и несколько телефонов, один из которых настроен на связь с ГРУ. С помощью этой аппаратуры приезжие, по словам Эйхелсхейма, собирались взломать телефоны сотрудников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Кроме того, у них были железнодорожные билеты до швейцарского Берна, где находится химическая лаборатория, проверявшая наряду с ОЗХО пробы, взятые в британском Солсбери после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд рассказала, что россияне также пытались получить доступ к материалам расследования крушения Boeing 747 под Донецком летом 2014 г., передает Associated Press. Российского посла вызвали в МИД Нидерландов для дачи объяснений. Сразу после пресс-конференции действия ГРУ и России осудили министры иностранных дел Канады, Австралии, генсек НАТО и верховный представитель ЕС по иностранным делам.

Днем ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант обвинил ГРУ в организации сразу нескольких нашумевших кибератак последних лет, предпринятых, по его словам, с ведома и согласия Кремля. Подробный перечень этих атак представил позднее в четверг помощник генпрокурора США Джон Демерс. Он сообщил о выдвижении обвинений против семи сотрудников ГРУ, которые кроме попытки прослушать телефоны ОЗХО занимались кибератаками на FIFA, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), антидопинговое агентство США (USADA), спортивный арбитражный суд в Лозанне и еще 34 международные спортивные организации, а также пытались получить данные о компании Westinghouse (разработчик АЭС) и опубликовали информацию о допинг-тестах 250 спортсменов (в основном американских). Также россиян обвиняют в промышленном шпионаже, нанесшем американским компаниям многомиллиардный ущерб, и в отмывании денежных средств в связи с финансированием всех этих операций с помощью кибервалют.

Представитель МИД России Мария Захарова на брифинге утром в четверг, комментируя обвинения Ханта, назвала их «адской парфюмерной смесью», в которой «без какого-либо разбора в одном флаконе из-под духов «Нина Ричи» смешалось всё».

Среди семи обвиняемых в США – высланные из Нидерландов Серебряков, Моренец, Сотников и Минин, а также Иван Ермаков, Артем Малышев и Дмитрий Бадин, обвиненные в июле 2018 г. минюстом США во взломе почты национального комитета демократической партии. Все они, согласно обвинениям, являлись военнослужащими в/ч 26165, расположенной в Москве недалеко от метро «Парк культуры». На пресс-конференции в Нидерландах был показан изъятый у одного из задержанных чек на такси от расположенного неподалеку Несвижского переулка до аэропорта «Шереметьево».

По словам бывшего сотрудника МВД, показанное голландцами оборудование примерно соответствует тому, которое использовал осужденный по делу группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев, перехватывая в московских кафе переписку видных бизнесменов и чиновников. Хотя эту аппаратуру нельзя назвать профессиональной, с ее помощью можно взломать смартфоны неосторожных людей, говорит собеседник.

По мнению бывшего сотрудника спецслужб, судя по хронологии событий и предъявленным фактам, эти обвинения США могли выдвинуть еще в июле вместе с обвинениями во взломе почты демпартии. По-видимому, их придержали, чтобы продемонстрировать евроатлантическую солидарность в более подходящий момент. Не исключено, что за этим последуют какие-то новые совместные санкции или ограничительные меры, полагает собеседник.