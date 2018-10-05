Статья опубликована в № 4668 от 05.10.2018 под заголовком: Энергетики вышли из дома
Ольховик и Вайнзихер отпущены под подписку о невыезде из-под домашнего ареста
Прокуратура вернула их дело на дополнительное расследование
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Гендиректор «Т плюса» Борис Вайнзихер (слева) и бывший топ-менеджер компании Евгений Ольховик не признают свою вину
Наталия Казаковцева / ТАСС
Фигуранты дела «Т плюса» Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер вышли из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, рассказал знакомый Вайнзихера и близкий к СКР человек. Вайнзихера видели в Москве на одном из культурных мероприятий, добавляет инвестбанкир. А Ольховик с сентября регулярно ходит на работу в офис «Реновы», говорит его знакомый. При этом дело Ольховика и Вайнзихера было возвращено Генпрокуратурой на дополнительное расследование, знают два знакомых Вайнзихера и Ольховика.
Представители «Реновы» и «Т плюса» от комментариев отказались. Представитель СКР был недоступен для журналистов.
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