Гендиректор «Т Плюс» и топ-менеджер «Реновы» выпущены под домашний арест

Борис Вайнзихер и Евгений Ольховик переведены под домашний арест меньше, чем на неделю Наталия Казаковцева/ТАСС

Басманный суд Москвы отпустил под домашний арест совладельца и управляющего директора «Реновы» Евгения Ольховика и гендиректора подконтрольной холдингу компании «Т Плюс» Бориса Вайнзихера. Об этом вечером 31 июля сообщил адвокат Вайнзихера Константин Ривкин.

Вместе с бывшим гендиректором «Вымпелкома» Михаилом Слободиным Ольховик, Вайнзихер являются фигурантами уголовного дела о взяточничестве в Коми в особо крупном размере. В период с 2007 по 2014 гг. они были руководителями ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС, теперь «Т Плюс»). По версии следствия, топ-менеджеры «Т плюса» в течение 2007-2015 гг. заплатили руководству Коми около 800 млн руб. взяток за установление завышенных тарифов на теплоэнергию. Никто из фигурантов вины не признал.

Слободин был объявлен в международный розыск и был заочно арестован. В своем блоге он писал, что энерготарифы в Коми действительно многократно завышались, но не для «Т плюса», а для компаний, курируемых бывшим вице-губернатором республики Константином Ромадановым.

На смягчении меры пресечения Вайнзихеру и Ольховику настояли адвокаты, уточнила «Интерфаксу» пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева. Ранее ТАСС приводил ее слова о том, что суд изменил меру пресечения «по ходатайству следователя».

Адвокат Константин Ривкин пояснил, что 31 июля следствие вышло в суд с ходатайством о продлении топ-менеджерам «Реновы» ареста еще на один месяц. К этому моменту они уже провели под стражей 11 месяцев. «Мы против этого возражали и просили принять другие меры, не связанные с лишением свободы, в том числе домашний арест. Суд к нам прислушался и установил срок домашнего ареста в рамках тех сроков, которые были (ранее установлены), то есть до 5 и 6 августа. Остальное - это головная боль следствия. Они вообще могут отказаться от продления домашнего ареста, чтобы в суд больше не ходить»,- сказал «Интерфаксу» Ривкин.

Вайнзихер и Ольховик были арестованы через месяц после того как в августе 2016 г. глава Коми Сергей Гапликов пожаловался президенту России Путину на аварийное состояние принадлежащей «Т плюсу» Воркутинской ТЭЦ-2. На письме Путин поставил резолюцию: пресечь «разгильдяйство и жульничество». В сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что Путин обладал всей необходимой информацией по делу «Т плюс», «причем из разных источников», оговариваясь, что виновность фигурантов дела может установить только суд.

Тогда же, в сентябре, с председателем совета директоров «Реновы» Виктором Вексельбергом встречался премьер-министр Дмитрий Медведев. В плановом порядке - говорили о Сколково и ряде других вопросов. В марте 2017 г. с Вексельбергом встречался Путин, однако, дело «Т плюс», как заявляли позже представители обеих сторон, не обсуждалось и тогда.

Позже Слободин рассказывал, что за первые четыре месяца ареста Вайнзихера и Ольховика допрашивали всего два раза. Сотрудники правохранительных органов отмечали, что отсутствие допросов не может свидетельствовать о «замораживании» дела, а два допроса за полгода — это в нынешней практике даже много.