Выдвиженец Трампа утвержден в должности члена Верховного суда США
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Сенат конгресса США в субботу утвердил 50 голосами против 48 представленную президентом Дональдом Трампом кандидатуру Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда. Это решение стало большой победой республиканцев и Трампа, что особенно важно в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в конгресс, отмечает издание The Hill.
Назначение Кавано состоялось, невзирая на обвинения в сексуальных домогательствах и насилии, которые выдвинули против 53-летнего судьи три женщины: по их словам, это произошло более 35 лет назад, но ранее они боялись открыто об этом говорить. Кавано назвал их заявления «клеветой, чистой и незамутненной». ФБР тоже не нашло подтверждений обвинениям, однако сенаторы-демократы считают, что список свидетелей был составлен сторонниками Кавано, поэтому расследование продолжается, сообщает Associated Press.
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