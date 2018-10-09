Реновация в Москве оказалась для СМИ интереснее выборов мэра
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Интерес СМИ к завершившейся в сентябре кампании по выборам мэра Москвы был в среднем ниже, чем к прошлогоднему обсуждению реновации, но выборы в целом освещались в более позитивном ключе. Это следует из данных системы «Медиалогия» об упоминаемости мэра Сергея Собянина, с которыми ознакомились «Ведомости».
Так, в мае 2018 г., когда Собянин объявил об участии в выборах, российские СМИ посвятили ему 29 727 публикаций, а в мае 2017 г., когда Мосгордума приняла закон о реновации, – 38 810, почти на 9000 больше. Выше в 2017 г. был и медиаиндекс, который учитывает не только число, но и контекст упоминаний (позитивный или негативный), – 310 360,9 против 282 324,5 в 2018 г. Но уже в июне 2017 г., когда Госдума приняла свой закон о реновации, медиаиндекс Собянина снизился до 248 276, хотя общая упоминаемость уменьшилась не так значительно (до 34 132). В предвыборном июне – 2018 мэра упоминали реже (29 207 публикаций), но медиаиндекс был заметно выше, чем годом ранее (295 138,6). Это можно объяснить тем, что по реновации в СМИ был негатив, а число негативных новостей как раз снижает медиаиндекс, поясняет PR-директор «Медиалогии» Надежда Жуковская: «Мэрская же кампания в основном в СМИ оценивалась позитивно».
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