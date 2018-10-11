Уголовное дело возбудили после аварии «Союза» с экипажем МКС

Запуск с "Байконура" был произведен в 11 часов 40 минут по московскому времени Dmitri Lovetsky / AP

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после аварийного запуска пилотируемого корабля «Союз МС-10» с двумя космонавтами на борту. Дело возбуждено по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба).

Следователи осматривают стартовый комплекс и производят выемку документов, добавил СКР.

Корабль «Союз» стартовал с космодрома «Байконур» в четверг в 11.40 мск. На 122-й секунде полета «произошла нештатная ситуация, в результате которой пилотируемый корабль потерял управление», говорится в сообщении СКР. После срабатывания аварийной системы корабля специальная спасательная капсула с космонавтами отделилась от ракеты-носителя, они благополучно приземлились в Казахстане.

Вице-премьер Юрий Борисов назвал вероятной причиной аварии нештатное отделение блоков первой ступени. Удар о центральный блок мог привести к разгерметизации второй ступени и к ее отказу.

Экипаж корабля состоял из двух человек — космонавта «Роскосмоса» Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. На третьем месте был груз для МКС. Космонавты испытали перегрузки около 6g, но, по данным NASA, «находятся в хорошем состоянии».

Это второй в истории случай спасения экипажа «Союзов». В 1975 г. после запуска корабля «Союз-18» у него отказала вторая ступень, и спускаемый аппарат приземлился на Алтае. Тогда советские космонавты Василий Лазарев и Олег Макаров испытали перегрузки свыше 20g, после которых им понадобилась длительная реабилитация.

После аварии полеты «Союзов» были приостановлены до выяснения причин случившегося. Космонавты, которые сейчас находятся на Международной космической станции (МКС) смогут вернуться на Землю на пристыкованном к станции корабле. Запасов воздуха и продовольствия на МКС хватит на полгода.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» производится в Самаре на предприятии российского космического центра «Прогресс», входящего в госкорпорацию «Роскосмос».

Как готовился запуск «Союза МС-10» с новым экипажем МКС