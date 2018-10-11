Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4673 от 12.10.2018 под заголовком: Авария из прошлого

Авария ракеты с пилотируемым кораблем «Союз М-10» особенно чувствительна

Она перечеркивает небольшие успехи в снижении аварийности космических запусков
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Аварийный запуск корабля «Союз МС-10» ракетой-носителем «Союз ФГ» завершился в четверг успешным спасением экипажа в составе россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга. Сам запуск наблюдали директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и директор НАСА Джим Брайденстайн, они же встретили на Байконуре Овчинина и Хейга, доставленных на космодром после успешной поисково-спасательной операции. Хотя экипажу пришлось пережить значительные перегрузки в 6–7 g, аварийные процедуры произошли штатным образом. Состояние Овчинина и Хейга оценивается медиками как удовлетворительное, сообщил «Роскосмос».

Авария произошла в момент отделения боковых блоков первой ступени от второй ступени – центрального блока ракеты, говорит человек в «Роскосмосе». После этого автоматика выключила заработавшие нештатно двигатели второй ступени – и началось выполнение процедур по аварийному спасению капсулы с космонавтами. По словам собеседника, ведется сбор обломков ракеты, проверяется документация самарского РКЦ «Прогресс», где была собрана ракета, и смежных предприятий. Вице-премьер Юрий Борисов пообещал, что информация о расследовании будет предоставлена НАСА в полном объеме.

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