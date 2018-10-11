Финансы / Страхование

Убытки страховщиков от аварии «Союза» могут составить 5 млрд рублей

Основной страховщик – «Согласие», его риск перестрахован в «дочке» ЦБ
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Неудачный запуск космического корабля «Союз МС-10» может обойтись страховым компаниям в несколько миллиардов рублей. Запуск ракеты-носителя был застрахован в подконтрольной бизнесмену Михаилу Прохорову компании «Согласие» на 4,66 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель компании: договор страхования покрывал риски утраты, повреждения, полной гибели и прерванного зажигания.

«Мы приступили к рассмотрению обстоятельств аварии», – приводит он слова гендиректора СК «Согласие» Майи Тихоновой.

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