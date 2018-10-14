Политика / Власть
Статья опубликована в № 4674 от 15.10.2018 под заголовком: Выборы без выбора

Выборы главы Хакасии могут пройти с единственным кандидатом-коммунистом

Избирком отзовет иск о снятии Валентина Коновалова, а его последний соперник снимется сам
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Избирком Хакасии в понедельник может отозвать иск о снятии с выборов главы республики кандидата от КПРФ Валентина Коновалова, а его последний соперник Александр Мяхар (Партия роста) может сняться с выборов, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к администрации президента. В этом случае назначенный на 21 октября второй тур будет перенесен на 11 ноября.

Администрация вернулась к сценарию, по которому Коновалов остается единственным кандидатом, но не набирает нужных в таком случае более 50% голосов; если же ему это удастся, то выборы могут отменить по «приморскому сценарию», говорит один собеседник. (Итоги второго тура выборов губернатора Приморского края 16 сентября были признаны недействительными из-за нарушений закона.) Другой собеседник планы отмены выборов опровергает.

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