Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4672 от 11.10.2018 под заголовком: Хакасию снимают с выборов

Выборы главы Хакасии могут быть отменены

Это произойдет, если суд лишит регистрации победившего в первом туре кандидата от КПРФ
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Приоритетным вариантом урегулирования сложной для Кремля ситуации на выборах главы Хакасии стало снятие с них через суд победившего в первом туре с 44,8% голосов коммуниста Валентина Коновалова. Об этом рассказали «Ведомостям» человек, близкий к руководству республики, и собеседник в местном избиркоме. Эта процедура, по их словам, может быть запущена уже в четверг. Такой сценарий обсуждался последние полторы недели, добавляет один из собеседников.

Прокуратура Хакасии уже принесла в республиканский избирком представление о лишении регистрации Коновалова, знает человек в избиркоме: в документах, поданных коммунистом на регистрацию, якобы обнаружены нарушения. В четверг утром избирком планирует рассмотреть обращение прокуратуры и, если сочтет ее позицию обоснованной, обратится в суд с иском об отмене решения о регистрации кандидата. Ранее Верховный суд России подтвердил, что прокуратура вправе оспаривать решения о регистрации кандидатов за пределами 10-дневного срока, отведенного законом на оспаривания решения о регистрации кандидата. В частности, таким правом надзорный орган воспользовался во время выборов в собрание депутатов Ненецкого округа этой осенью. Собеседник также не исключает, что аналогичный иск в суд подаст и кандидат от Партии роста Александр Мяхар, который должен составить Коновалову конкуренцию в назначенном на 21 октября втором туре.

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