Навальному предъявят обвинения по уголовному делу о клевете

По его словам, речь идет о деле, возбужденном в 2016 году

Maxim Shemetov / Reuters

Политик Алексей Навальный в сообщении на своем сайте написал, что ему предъявят обвинения по уголовному делу, возбужденному в 2016 г. по ч. 5 ст. 128.1 УК («Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»).

«Сегодня утром моему адвокату позвонил следователь МВД, заявив, что я сегодня должен явиться к нему и мне будет предъявлено обвинение еще по одному уголовному делу», — сообщил он.

По его словам, речь идет о деле, возбужденном по заявлению экс-сотрудника МВД Павла Карпова, в собственности которого, по данным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), обнаружились объекты элитной недвижимости и автомобили, «причем в количествах, которые ну никак не доступны сотруднику МВД даже с самой большой зарплатой». В результате было возбуждено дело, рассказал Навальный, по которому его вызывали на допрос, а также проводили обыск у него дома.

Это дело, как считает политик, использовалось «для того, чтобы отнять у меня телефоны, компьютеры и прочую технику, чтобы покопаться в ней». «После того как цель — покопаться в компьютере — была выполнена, дело благополучно умерло на два года. И даже сроки давности закончились. Но вот, полезли в чулан, достали, и сегодня я официально стану «обвиняемым по статье», — отметил оппозиционер.

По его мнению, по ст. 128.1 УК арестовывать его не будут, поскольку она предусматривает штрафы. «Но черт его знает, как работает затейливая и изобретательная юридическая машина в голове у [президента Владимира] Путина», — заключил Навальный.

По ч. 5 ст. 128.1 УК предусмотрен штраф до 5 млн руб. либо до 480 часов обязательных работ.

Позже Навальный написал, что во время визита к следователю в МВД ему не стали предъявлять обвинение. «Очевидно, что из-за шума в СМИ, начавшегося после моего поста, власти начали резко придумывать какую-то новую концепцию», — высказал предположение он.

Эксперты говорили «Ведомостям», что на Навального могут завести уголовное дело по статье за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий по ст. 212.1 УК. В конце сентября политика арестовали на 20 суток, протокол в отношении его был составлен по ч. 4 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения массового мероприятия, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу) за акцию против пенсионной реформы 9 сентября. Это третье административное дело, заведенное против Навального за последние полгода. В 2014 г. в Уголовный кодекс была введена ст. 212.1 УК. По ней уголовно наказывается неоднократное нарушение порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования – должно быть более двух административных правонарушений по ст. 20.2 КоАП в течение 180 дней. Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В 2014 г. муниципальный депутат московского района Бабушкинский Алексей Лисовенко подал к Навальному иск о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК). Иск был связан с тем, что в Twitter Навального депутата назвали «наркоманом» (политик находился под домашним арестом, и вести микроблог было запрещено). Мировой судья судебного участка № 327 по Бабушкинскому району приговорил Навального к штрафу в 300 000 руб.

Помимо этого Навальный становился фигурантом еще двух уголовных дел. Первое — «дело «Кировлеса» по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК (организация растраты чужого имущества в особо крупном размере), по которому политика сначала приговорили к колонии общего режима, а позже реальное лишение свободы было заменено условным. Второе дело — «дело «Ив Роше» по ч. 4 ст. 159 УК, п. «а», «б» ч. 2 ст. 174.1 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, и легализация денежных средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения). Навальный был приговорен к 3,5 года условного лишения свободы, а его брат Олег — к 3,5 года колонии общего режима.

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