Коммунист Коновалов: «Выбор народа власть в Хакасии мало интересует»

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Валентин Коновалов Александр Кряжев / РИА Новости

В Хакасии сложилась уникальная ситуация – во втором туре губернаторских выборов может принять участие один человек. Это победивший в первом туре коммунист Валентин Коновалов. Сначала его соперником должен был стать занявший второе место и действующий на тот момент губернатор региона Виктор Зимин. Однако за сутки до голосования 23 сентября он отказался от участия в выборах. Второй тур перенесли на 7 октября, место Зимина занял кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, но 2 октября и он снял свою кандидатуру, призвав это сделать и остальных. Следующая попытка выбрать главу Хакасии была назначена на 21 октября. Конкурентом Коновалова стал кандидат от Партии роста Александр Мяхар, который сегодня, 15 октября, также взял самоотвод.

Теперь второй тур запланирован на 11 ноября. Для избрания губернатором Коновалову нужно будет заручиться поддержкой более половины пришедших на участки избирателей. Коновалов в интервью «Ведомостям» заявил, что уверен в победе, и констатировал полную зависимость прокуратуры и краевого избиркома от региональных властей.

– Что вы думаете про постоянный перенос второго тура на выборах в Хакасии?

– Мы понимаем, что власть пытается всяческими методами оттянуть день голосования, используя для этого зависимых от себя кандидатов. Сегодня мы пришли к завершению этой истории – 11 ноября будет голосование по одной кандидатуре «за» или «против». Тут у народа Хакасии будет право сделать свой выбор.

– А как вы сами это объясняете? Для чего нужно было постоянно оттягивать проведение выборов?

– Очевидно, это время используется на очернение партии и меня. Мы видели, что начиная с последних недель голосования еще в первом туре начала литься грязь, и это не прекращалось. У них была надежда, что у меня понизится поддержка среди населения. И параллельно предпринимались попытки меня дискредитировать или снять с голосования.

– На ваш взгляд, 11 ноября выборы в Хакасии все-таки пройдут?