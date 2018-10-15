Последний соперник кандидата от КПРФ снялся с выборов в Хакасии

По словам одного из источников, администрация вернулась к сценарию, по которому Коновалов (на фото) остается единственным кандидатом, но не набирает нужных в таком случае более 50% голосов Александр Колбасов / ТАСС

Последний соперник кандидата от КПРФ Валентина Коновалова — кандидат от Парти роста Александр Мяхар снялся с выборов главы Хакасии. Он объявил, что жители региона имеют право «сделать осознанный и взвешенный выбор руководителя своего региона» , однако сейчас это невозможно «ввиду того, что накал страстей достиг апогея» (цитата по «Интерфаксу»).

«Думаю, должно пройти время, должны прекратиться все политические спекуляции, страсти должны утихнуть, и только тогда будет возможность выбирать. Выбирать разумом и сердцем, а не эмоциями, как происходит сейчас», — подчеркнул Мяхар.

Также он сообщил об отзыве своего иска к Коновалову, поводом для которого стал агитационный ролик коммуниста. «Я абсолютно уверен, что его [Коновалова] бы сняли с выборов, но правильно ли так делать в сложившейся политической ситуации?» — отметил он, предложив тому самому снять свою кандидатуру.

В свою очередь, избирком Хакасии решил отозвать иск из Верховного суда республики об отмене регистрации Коновалова, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе избиркома региона.

Коммунист заявил, что снимать свою кандидатуру с выборов не будет. «Мы неоднократно заявляли, что сниматься мы не будем. Избиратели верят в нас, мы их не подведем», — подчеркнул он.

Второй тур выборов главы Хакасии после того, как Мяхар снял свою кандидатуру, должен быть назначен на 11 ноября, сообщил член Центризбиркома России Евгений Шевченко. Он пояснил, что голосование должно пройти не позднее чем через две недели, но это попадает на 4 ноября, а проводить выборы в праздничные дни не разрешает закон.

О том, что избирком Хакасии в понедельник может отозвать иск, а Мяхар может сняться с выборов, ранее рассказали «Ведомостям» два человека, близких к администрации президента.

По словам одного из источников, администрация вернулась к сценарию, по которому Коновалов остается единственным кандидатом, но не набирает нужных в таком случае более 50% голосов. Если ему это удастся, то выборы могут быть отменены по «приморскому сценарию», утверждает источник; в регионе итоги второго тура были признаны недействительными из-за нарушений закона. Второй источник план отмены выборов опровергает.

Избирком Хакасии обратился в суд в четверг, получив от прокуратуры республики представление о лишении Коновалова регистрации. Рассмотрение иска планировалось в пятницу, однако было перенесено на 15 октября. Аналогичный иск подал и Мяхар; поводом стал агитационный ролик Коновалова.

С резкой критикой решения республиканского избиркома 11 октября выступила руководитель ЦИК Элла Памфилова. 13 октября врио главы республики Михаил Развожаев, назначенный президентом на должность 3 октября, посоветовал председателю регионального избиркома Александру Чуманину отозвать иск, поскольку «народ Хакасии сам в состоянии определить достоинства и недостатки каждого из кандидатов». О том же Развожаев попросил и Мяхара, который требует снятия Коновалова за нарушения в агитации.

30-летний Валентин Коновалов стал фаворитом первого тура выборов в Хакасии, прошедшего 9 сентября. Он получил 44,8% голосов, опередив в том числе кандидата от «Единой России» — руководившего Хакасией с 2008 г. Виктора Зимина (он набрал 32,42%). Но поскольку получить необходимый процент голосов избирателей (50%) не удалось никому, было объявлено о проведении второго тура выборов.

Голосование сначала назначили на 23 сентября, но за сутки до выборов Зимин отказался участвовать в них. Второй тур перенесли на 7 октября, место Зимина занял кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, но 2 октября и он снял свою кандидатуру, призвав это сделать и остальных. Следующая попытка выбрать главу Хакасии была назначена на 21 октября. Конкурентом Коновалова стал кандидат от Партии роста Александр Мяхар.