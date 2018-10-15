Коммунист Коновалов лишился последнего соперника на выборах главы Хакасии

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Валентин Коновалов надеется на избирателей и свою команду Александр Кряжев Александр Кряжев / РИА Новости

С выборов главы Хакасии в понедельник снялся третий и последний соперник победившего в первом туре коммуниста Валентина Коновалова – занявший тогда 4-е место кандидат от Партии роста Александр Мяхар. Он заявил, что жители имеют право «сделать осознанный и взвешенный выбор», но сейчас это невозможно «ввиду того, что накал страстей достиг апогея» (цитата по «Интерфаксу»). Мяхар также отозвал из суда иск к Коновалову, в котором требовал отменить его регистрацию за нарушающий закон агитационный видеоролик. Свой иск отозвал и республиканский избирком, требовавший на основании представления прокуратуры снять Коновалова с выборов за нарушения в документах о его выдвижении.

Коновалов заявил «Ведомостям», что пойдет до конца: «Я свою кандидатуру не сниму, иначе я не смогу смотреть людям в глаза, в отличие от других кандидатов». Теперь второй тур будет перенесен с 21 октября на 11 ноября, сообщил член Центризбиркома России Евгений Шевченко. Так как в бюллетене Коновалов остался один, для победы ему потребуется более 50% голосов от пришедших на выборы. Кремль по-прежнему рассчитывает, что сделать это коммунисту не удастся, говорят два человека, близких к администрации президента.