Политика / Власть

Олегу Кожемяко разрешено «отстроиться» от Москвы

Врио главы Приморья создает к выборам образ защитника края, независимого от центра
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Законодательное собрание Приморского края во вторник назначило повторные выборы губернатора на 16 декабря. На выборах 9 сентября врио губернатора Андрей Тарасенко не смог победить коммуниста Андрея Ищенко, а итоги второго тура 16 сентября были отменены из-за нарушений. 26 сентября новым врио главы края стал губернатор Сахалина и выходец из Приморья Олег Кожемяко.

Своей избирательной кампанией Кожемяко в основном занимается сам, создавая себе имидж защитника Приморья и человека, отстаивающего интересы жителей региона, говорят собеседники «Ведомостей», близкие к администрации президента и руководству региона, а также люди, имеющие отношение к кампании врио губернатора. Кожемяко формирует образ человека, независимого от Москвы, и это противоположность тому, что говорил Тарасенко, добавляет собеседник, близкий к администрации. «Так изначально предполагалось: в отношении Тарасенко было протестное голосование, поэтому нужен был местный человек. Кожемяко не надо делать образ, он и есть такой – защитник приморских интересов», – отмечает другой человек. У Кожемяко достаточно естественный образ, согласен один из работавших на него политтехнологов: «В Приморье Кожемяко дома. Он чувствует аудиторию и не создает образ, а просто старается быть естественным». Если Кожемяко не «отстроится» от Москвы, тогда кто-нибудь другой это сделает и выиграет, полагает еще один человек, близкий к Кремлю: «Конечно, никто из него Стеньку Разина делать не будет, но будут выстраивать образ ответственного приморского лидера». Он не должен производить впечатление «московского наместника», добавляет собеседник.

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