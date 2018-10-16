Конституционный суд запретил прекращать дела частного обвинения без согласия обвиняемых

Конституционный суд принял постановление о порядке прекращения уголовных дел по нереабилитирующим основаниям Евгений Разумный / Ведомости

Конституционный суд принял постановление о порядке прекращения уголовных дел по нереабилитирующим основаниям.

Поводом для проверки соответствующих положений УПК стала жалоба майора полиции Анны Тихомоловой. Она утверждала, что была ложно обвинена в побоях группой черных риэлторов. По их заявлению мировой суд возбудил в отношении ее уголовное дело. Позже сами обвинители оказались под следствием, а дело против Тихомоловой суд прекратил в связи с декриминализацией соответствующей статьи УК, т. е. по нереабилитирующим основаниям. Но к этому времени, утверждала Тихомолова, она уже доказала в суде факт отсутствия события преступления, поэтому требовала рассмотреть дело по существу и вынести оправдательный приговор. Судья с этим не согласился и закрыл дело за отсутствием состава преступления. Вышестоящие инстанции отклонили все жалобы заявительницы, и она обратилась в Конституционный суд. Примененные в ее деле нормы УК и УПК препятствовали восстановлению ее права на реабилитацию, доказывала Тихомолова.

Конституционный суд с ней согласился. Спорные статьи не противоречат Конституции, но не освобождают суд от обязанности выяснить позицию подсудимого, только с его согласия он вправе прекратить уголовное преследование, говорится в постановлении, которое опубликовано во вторник. В своем решении суд отмечает, что судопроизводство по делам частного обвинения имеет свои особенности. Но принять решение о виновности подсудимого посредством обвинительного приговора может только суд. Поэтому если обвиняемый возражает против прекращения дела, то суд обязан его рассмотреть. Иное свидетельствовало бы об отказе обвиняемому по делам частного обвинения в правосудии. Теперь дело Тихомоловой должно быть пересмотрено.

Конституционный суд уже не в первый раз уточняет порядок прекращения дел по нереабилитирующим основаниям. Так, в 2011 г. он подтвердил право близких родственников возражать против прекращения дела в связи со смертью подозреваемого, а спустя два года – обязанность следователей запрашивать согласие подозреваемых на аналогичные действия, если они происходят на стадии предварительного расследования.

Адвокат Игорь Трунов, представлявший в Конституционном суде родственников погибшего врача Ольги Александриной, вспоминает, что выигранное дело не помогло доказать отсутствие ее вины в ДТП, но зато материальные претензии к ее наследникам были сняты. А в случае, когда речь идет о частном обвинении, оправдание позволяет еще и ставить вопрос о встречном иске – за ложный донос, рассуждает адвокат.

УПК содержит фундаментальный запрет на прекращение дел по нереабилитирующим основаниям без согласия подозреваемого или обвиняемого, но в нем обнаруживаются пробелы, говорит адвокат Роберт Зиновьев. Например, в делах частного обвинения судьбу уголовного преследования определяет заявитель. Однако проблема связана еще и с нежеланием судов выносить оправдательные приговоры, отмечает юрист: каждый такой приговор практически официально рассматривается как брак в работе суда, а два или три – уже повод для увольнения. Поэтому суд сделает все, чтобы не выносить подобных решений, а прекращение дела, с его точки зрения, – вполне приемлемый вариант.