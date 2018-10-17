Центризбирком закрыл вопрос о пенсионном референдуме

Центризбирком в среду прекратил процедуры по реализации инициативы проведения референдума о повышении пенсионного возраста по всем пяти ранее одобренным ЦИК формулировкам вопроса. Такое решение принято в связи с истечением срока подачи в ЦИК ходатайств от не менее чем 43 региональных подгрупп, сообщила на заседании секретарь ЦИК Майя Гришина. Всего, по данным комиссии, было зарегистрировано 73 подгруппы, но самые успешные инициаторы из Подмосковья собрали под свои знамена лишь 24 подгруппы. Гришина отметила, что в ЦИК поступило ходатайство о регистрации инициативной группы от 13 граждан, но оно не может быть рассмотрено, так как среди них нет представителей группы, зарегистрировавшей вопрос, в поддержку которого они выступают.

Член ЦИК Евгений Колюшин привел свою статистику: КПРФ пыталась зарегистрировать 51 подгруппу и получила 47 отказов, зато в поддержку подмосковной формулировки были зарегистрированы все 24 подгруппы. Не получали отказов и инициаторы из Нижнего Новгорода и Вологодской области (зарегистрировали по 20 подгрупп). Весь процесс был организован по алгоритму «ни себе, ни людям», подвел итог Колюшин.

Ранее коммунисты (зарегистрировали первую подгруппу в Алтайском крае) и эсер Илья Свиридов (подгруппа в Москве) попытались провести общее собрание региональных подгрупп, пригласив принять в нем участие всех региональных инициаторов, но на приглашение откликнулись только 13 подгрупп. Участники собрания признали самым подходящим вопрос, сформулированный в Волгограде, и обратились в ЦИК с требованием поддержать инициативу.

В среду секретарь алтайского обкома КПРФ Мария Прусакова жаловалась на несовершенство закона о референдуме, в котором отсутствует механизм координации действий участников региональных подгрупп. Пригласить к участию в собрании смогли не всех и, по идее, именно ЦИК должен был взять на себя такую работу, считает она. В ближайшее время КПРФ внесет в Госдуму пакет поправок, без которых закон о референдуме останется «мертворожденным ребенком», пообещала Прусакова.

Про недочеты закона говорил и Свиридов. Если закон запрещает регистрировать более одной региональной подгруппы по схожим вопросам, то почему ЦИК зарегистрировал пять схожих формулировок, недоумевал он. Эсер также обратил внимание на отсутствие – хотя бы на уровне регламента ЦИК – процедуры перерегистрации инициативных подгрупп или аннулирования уже созданных. Ранее ЦИК призвал инициаторов объединиться, но не объяснил, как это следует сделать. «Мы на своем примере доказали, что власть не хочет услышать голос народа», – подвел итог Свиридов, пообещав, что организаторы дойдут до Конституционного суда. Основная претензия к действующему закону в том, что он практически не реализуем.

Председатель ЦИК Элла Памфилова согласилась, что по части совершенствования закона «есть над чем подумать», но всем инициаторам, по ее мнению, были предоставлены равные возможности: подгруппы были зарегистрированы одновременно.

Формально ничто не препятствует повторной попытке, подтвердила Памфилова, и новую заявку можно подавать хоть завтра. Но инициаторы референдума уже не уверены, что хотят наступать на те же грабли. Окончательного решения пока нет, признается Свиридов. Борьба будет продолжаться, обещает зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, но в какой форме – предстоит обсудить президиуму партии на специальном заседании.

Профессор Высшей школы экономики Илья Шаблинский считает, что у инициаторов референдума есть все шансы привлечь внимание Конституционного суда к несовершенству действующего закона: он намеренно был написан так, чтобы исключить возможность проведения референдума. Скорее всего, суд установит, что нормы закона не противоречат Конституции, но он мог бы обратить внимание на его несовершенство и указать законодателю на необходимость корректировки, считает эксперт.-