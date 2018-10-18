Испанский суд оправдал депутата Резника по делу «русской мафии»

«Я ни в чем не виноват и доверяю испанскому правосудию», – подчеркивал Владислав Резник Сергей Портер / Ведомости

Испанский Национальный суд оправдал фигурантов так называемого дела «русской мафии», которые обвинялись в участии в преступном сообществе и отмывании денег на территории Испании, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебное решение.

Адвокат Резника Александр Гофштейн подтвердил «Ведомостям» эту информацию. По его словам, «благая весть» застала депутата в России. «Вместе с супругой Дианой Гиндин он участвовал в судебных заседаниях, а по окончании с разрешения суда вернулся в Россию», – сообщил адвокат.

По данным «РИА Новости», суд не нашел достаточных оснований, которые бы доказывали, что фигуранты дела были связаны с какой-либо преступной группировкой, в частности Тамбовской и Малышевской ОПГ, которая занималась отмыванием денег, полученных незаконным путем.

Расследование дела заняло более 11 лет. По данным прокуроров, группа россиян под руководством Геннадия Петрова (в деле он назван «авторитетом») с 1996 г. занималась отмыванием денег, управляя этой деятельностью из Испании. Россияне создали сотни компаний, на которые записывалась недвижимость, которая многократно перепродавалась по возрастающей стоимости через фирмы, контролируемые одними и теми же людьми. Это делалось в целях отмывания денег и использовалось для легализации денег, в частности, от контрабанды наркотиков и торговли оружием, утверждают прокуроры. Петров вместе с другими фигурантами дела был задержан в 2008 г. в Испании, провел под арестом полтора года. Его освободили под подписку о невыезде, и в 2012 г. он уехал в Россию. Его дело рассматривается отдельно, для него прокуратура потребовала 8,5 года.

В декабре 2015 г. прокуратура выдвинула обвинения в участии в преступном сообществе и отмывании денег в Испании против 26 граждан России и Испании, в том числе Резника и его супруги Дианы Гиндин. Суммарно обвинение затребовало для всех обвиняемых 126 лет заключения и 2,7 млрд евро штрафа, писала испанская газета El Mundo.

Суд в отношении 18 фигурантов дела, включая Резника, начался 19 февраля 2018 г. Для депутата прокуратура потребовала 5,5 года заключения. Он и его супруга присутствовали в суде. Вину он не признал. «Я ни в чем не виноват и доверяю испанскому правосудию», – подчеркивал он.