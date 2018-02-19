Прокуратура Испании запросила пять с половиной лет заключения для депутата Госдумы

Депутат Владислав Резник Максим Стулов / Ведомости

Прокуратура в Испании потребовала приговорить депутата Госдумы, члена бюджетного комитета Владислава Резника к 5,5 года заключения на начавшемся в понедельник суде по так называемому делу «русской мафии». 18 фигурантам дела, включая Резника, грозят сроки заключения от 1 года 7 месяцев до пяти с половиной лет и штрафы от 26 000 до 100 млн евро.

Сам Резник приехал в суд вместе с супругой Дианой Гиндин, также являющейся обвиняемой, и заявил в суде, что невиновен. «Я приехал на заседание потому, что я ни в чем не виноват и доверяю испанскому правосудию», - передало слова Резника «РИА Новости». Как пишет испанская EP Nacional, в представленном суду заявлении защиты Резника и Гиндин говорится, что дело «к ним не имеет никакого отношения, кроме того, что они одной национальности с людьми, которые могут быть связаны с преступными организациями».

В понедельник, 19 февраля, начался суд по делу об отмывании денег выходцами из России в Испании в период с 1990-х по начало 2000-х гг. На заседание прибыли все подсудимые, кроме Антонио Фортуни, который давал показания по видеосвязи из Марбельи. Пошедшим на соглашение со следствием Михаилу Ребо и Леониду Хазину прокуратура сочла возможным сократить штрафы и срок заключения до двух лет и года семи месяцев соответственно.

Главного фигуранта дела «русской мафии» Геннадия Петрова прокуратура требует приговорить к 8,5 года. Однако он и его сподвижник Леонид Христофоров находятся в розыске, дело вынесено в отдельное производство. В деле Петров назван «авторитетом».

Суть дела

Расследование дела «тамбовско-малышевской ОПГ» заняло более 11 лет. По версии прокуроров Хосе Гринды и Хуана Каррау, группа россиян под руководством Петрова с 1996 г. занималась отмыванием денег, управляя этой деятельностью из Испании. Россияне создали сотни компаний, на которые записывалась недвижимость. Потом она многократно перепродавалась по возрастающей стоимости через фирмы, контролируемые одними и теми же людьми, – по версии прокуроров, в целях отмывания денег. Таким образом легализовались средства от контрабанды наркотиков, торговли оружием и связями, считает следствие. Петров был задержан вместе с 19 другими россиянами в 2008 г., провел под арестом полтора года, был освобожден под подписку о невыезде, но уехал в Россию, несмотря на то что, по словам Гринды, шли переговоры о его сделке со следствием и тюрьма ему не грозила. Следствие по записям телефонных разговоров установило, что Петров поддерживал отношения со многими высокопоставленными российскими чиновниками, в том числе председателем Следственного комитета (СК) Александром Бастрыкиным и Анатолием Сердюковым, занимавшим посты руководителя Федеральной налоговой службы, а потом министра обороны, с бывшим министром связи Леонидом Рейманом и др.

18 фамилий В списке подсудимых Юрий Саликов, Светлана Васильева, Хуан Антонио Унториа Агустин, Юлия Ермоленко, Владислав Резник, Диана Гиндин, Андрей Маленкович, Олена Бойко, Леонид Хазин, Михаил Ребо, Леокадия Мартин, Игнасио Педро Уркильо, Хулиан Хесус Ангуло, Жанна Гавриленкова, Франсиско Оканья Пальма, Кирилл Юдашев, Антонио де Фортуни и Вадим Романюк.

В декабре 2015 г. прокуроры выдвинули обвинения в участии в преступном сообществе и отмывании денег на территории Испании против 26 граждан России и Испании, в том числе Петрова. В сумме обвинение затребовало для всех них 126 лет заключения (в среднем 4 года и 10 месяцев на человека) и 2,7 млрд евро штрафа. Все они были вызваны на заседание суда. А в отношении тех, кто в назначенное время на слушания не явился, судья вынес постановление о заочном аресте и объявлении в международный розыск. В итоге в мае 2016 г. национальная судебная коллегия Испании выдала международный ордер на арест 12 россиян, включая депутата Госдумы Владислава Резника и его супруги Дианы Гиндин, замруководителя ФСКН Николая Аулова и бывшего зампредседателя СК России при прокуратуре Игоря Соболевского. Их подозревают в связях с группировкой под руководством Петрова. Также был подтвержден выданный в 2012 г. ордер на арест Петрова.