Россия и США договорились о новой встрече Путина и Трампа
Она пройдет в Париже уже в ноябре и будет полноценной
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Встреча Путина и Трампа будет «полноценной и серьезно подготовленной»
Pablo Martinez Monsivais / AP
Россия и США достигли договоренности о новой встрече президентов стран – Владимира Путина и Дональда Трампа. Она пройдет 11 ноября в Париже, где оба лидера будут присутствовать на мероприятиях в связи со 100-летием окончания Первой мировой войны, сообщил помощник Путина Юрий Ушаков по итогам встречи российского президента с советником президента США Джоном Болтоном.
По словам Ушакова, встреча Путина и Трампа будет «полноценной и серьезно подготовленной». «Там, конечно, не будет большого состава с обеих сторон, но ключевые представители и той стороны, и нашей [будут]», – уточнил Ушаков.
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