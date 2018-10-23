Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4681 от 24.10.2018 под заголовком: ЦИК заглянул в будущее

Центризбирком готов менять избирательное законодательство

Но для Кремля этот вопрос сейчас далеко не самый насущный
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Центризбирком (ЦИК) обобщит предложения по изменению выборных законов, сформулированные политиками и экспертами, и представит их в рабочую группу при администрации президента. Об этом заявила во вторник председатель ЦИК Элла Памфилова, открывая заседание круглого стола по вопросам совершенствования и развития избирательного законодательства. Она напомнила, что в прошлом году ЦИК уже проделывал такую работу и ее итоги были доложены президенту. Очередное заседание кремлевской рабочей группы по изменению выборного законодательства (она собиралась всего один раз в 2017 г., но никаких решений по итогам заседания принято не было) должно пройти в конце октября – начале ноября. «Надеюсь, что многие предложения будут услышаны и к новому политическому циклу реализованы», – предположила Памфилова.

Как стало ясно из выступлений участников, новых вопросов к избирательным законам с тех пор почти не появилось, но и старые проблемы никуда не делись. Больше всего претензий к муниципальному фильтру и процедуре регистрации кандидатов.

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