Центризбирком готов менять избирательное законодательство

Но для Кремля этот вопрос сейчас далеко не самый насущный

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На выборы в России попадают далеко не все, кто этого заслуживает, считают партийцы и эксперты Евгений Разумный / Ведомости

Центризбирком (ЦИК) обобщит предложения по изменению выборных законов, сформулированные политиками и экспертами, и представит их в рабочую группу при администрации президента. Об этом заявила во вторник председатель ЦИК Элла Памфилова, открывая заседание круглого стола по вопросам совершенствования и развития избирательного законодательства. Она напомнила, что в прошлом году ЦИК уже проделывал такую работу и ее итоги были доложены президенту. Очередное заседание кремлевской рабочей группы по изменению выборного законодательства (она собиралась всего один раз в 2017 г., но никаких решений по итогам заседания принято не было) должно пройти в конце октября – начале ноября. «Надеюсь, что многие предложения будут услышаны и к новому политическому циклу реализованы», – предположила Памфилова.

Как стало ясно из выступлений участников, новых вопросов к избирательным законам с тех пор почти не появилось, но и старые проблемы никуда не делись. Больше всего претензий к муниципальному фильтру и процедуре регистрации кандидатов.