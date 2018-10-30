Конституционный суд Ингушетии признал незаконным договор о границе с Чечней

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Принятие договора привело к массовым протестам в Ингушетии Максим Блинов / РИА Новости

Подписанное 26 сентября соглашение об установлении границы Ингушетии с Чечней противоречит ингушской конституции, решил во вторник конституционный суд республики. Как говорится в опубликованном на его сайте постановлении, договор без его утверждения на референдуме «не порождает правовых последствий для органов госвласти и местного самоуправления, организаций и граждан» Ингушетии. Суд сослался на ст. 11 конституции республики, согласно которой установление и изменение границ между административно-территориальными образованиями производится «с учетом мнения населения соответствующей территории». Съезд народа Ингушетии (орган народного представительства) уже высказался за сохранение существующих границ, отметил суд, а представительными органами и населением муниципалитетов вопросы об изменении границ не рассматривались. Парламент же не имел полномочий подменить выявление воли народа Ингушетии по данному вопросу принятием закона, подчеркнули судьи.

Хотя в подписанном главами Ингушетии и Чечни соглашении говорилось, что республики произвели обмен «равноценными территориями», принятие договора привело к массовым протестам в Ингушетии. А группа депутатов обратилась в конституционный суд республики с запросом о проверке законности документа. «Нужно понимать, что сегодняшнее решение не отменяет соглашение, оно вступило в законную силу», – говорится в заявлении главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, распространенном во вторник его пресс-службой. По его мнению, решать подобные вопросы может только Конституционный суд России. С юридической точки зрения решение суда ничтожно, его просто никто не будет исполнять, добавляет собеседник в администрации президента Ингушетии.