Промежуточные выборы в конгресс лишат Трампа полного контроля над парламентом

Дональд Трамп надеется, что выборы 6 ноября позволят ему спокойно завершить первый президентский срок Getty Images / AFP

В США во вторник пройдут промежуточные выборы в конгресс, которые определят расклад сил на вторую половину президентского срока Дональда Трампа. Сейчас в обеих палатах перевес у его соратников – республиканцев. Но после переизбрания трети сенаторов и всех 435 членов палаты представителей, по прогнозам, республиканцы сохранят контроль лишь над верхней палатой, но потеряют большинство в нижней.

Традиционное поражение

Сейчас в сенате 51 республиканец, 47 демократов и двое независимых, лояльных демократам. Но среди 35 переизбираемых 6 ноября («сенаторы 1-го класса») большинство (26) – это демократы и независимые, республиканцам же нужно защитить лишь 9 позиций. Четыре из 35 выборных штатов традиционно голосуют за республиканцев, 14 – за демократов, а основная гонка развернется в «неопределившихся» штатах. В частности, речь идет о 10 штатах, которые сейчас представлены в конгрессе демократами, но в 2016 г. отдали большинство голосов за Трампа – это Монтана, Северная Дакота, Миссури, Висконсин, Флорида, Западная Вирджиния, Огайо, Индиана, Мичиган и Пенсильвания.

В переизбираемой целиком палате представителей 240 мест по итогам предыдущих выборов занимали республиканцы, 195 – демократы. По прогнозам, республиканцы 6 ноября точно могут рассчитывать на 140 мест, демократы – на 182, пишет BBC News со ссылкой на Cook Political Report. На начало ноября за демократов собирались голосовать 52% избирателей, за республиканцев – 44%, свидетельствуют данные совместного опроса ABC News и The Washington Post (WP). В результате должна подтвердиться давняя традиция, согласно которой партия президента на промежуточных выборах, как правило, теряет поддержку, поскольку избиратели охотно используют возможность в середине президентского срока выразить недовольство политикой Белого дома.

Референдум о доверии

Если демократам удастся получить большинство в конгрессе, это серьезно ограничит власть Трампа: демократы будут проводить больше расследований, связанных с деятельностью президента и его правительства, и смогут выдвинуть инициативу импичмента, поясняет BBC News. Правда, даже в этом случае отстранение Трампа от власти крайне маловероятно, поскольку для этого нужна поддержка двух третей сенаторов. Если же республиканцы сохранят большинство, то Трампу будет легче, например, добиваться отмены проведенной Бараком Обамой реформы здравоохранения, которая остается предметом острой критики республиканцев.

Поскольку на кону стоит многое, эта кампания стала самой дорогой за всю историю промежуточных выборов – на нее потрачено около $5,6 млрд, подсчитал американский Центр ответственной политики. Уровень поляризации мнений тоже значительно вырос – как в отношениях между партиями, так и внутри них, отмечает исследователь выборов из Университета Миссисипи Лора Смит в интервью порталу Quartz. Предвыборная риторика ожесточилась в том числе и в связи с последними шагами самого президента: бурные споры вызвало решение Трампа отправить войска на границу с Мексикой для пресечения нелегальной миграции из Латинской Америки, предложение об отмене права гражданства по рождению и новые экономические санкции против Ирана, вступившие в силу в понедельник.

Впрочем, несмотря на то что в СМИ эти меры освещаются как крайне непопулярные, рейтинг одобрения Трампа остается на уровне 40%. Промежуточные выборы многие воспринимают как референдум о доверии лично президенту, подчеркивает The Wall Street Journal. Явка на них обычно ниже, чем на президентские, но этот год может стать исключением, причем преимущественно за счет женщин и молодежи, что тоже играет на руку демократам, отмечает издание The Hill. Сам Трамп ранее сказал, что осознает такую возможность, и пообещал сосредоточиться именно на «гонке за сенат», а не на выборах в палату представителей, сообщает WP.

Россия в тени Китая

Сохранить места в сенате республиканцам крайне важно и для поддержания своего влияния на внешнюю политику: именно верхняя палата одобряет назначение представителей исполнительной власти и подписание международных договоров, поясняет Deutsche Welle. С другой стороны, если демократы, как ожидается, получат большинство в палате представителей, им будет легче лоббировать более жесткий курс по отношению к России, Северной Корее и Саудовской Аравии, сообщает британский Express со ссылкой на источник в конгрессе.

Ситуация, когда в обеих палатах доминируют республиканцы, нетипична для США, поэтому ожидаемо, что теперь страна вернется к традиционной системе сдержек и противовесов, когда в одной палате большинство у республиканцев, а в другой – у демократов, разъясняет завсектором Института государства и права РАН Вильям Смирнов: «Трампу сложно получить поддержку этнических меньшинств, это дает демократам преимущество, особенно в штатах с большой долей испаноязычного населения». Трамп принял правильное решение, вернувшись накануне выборов к иранской повестке: американское общество в целом поддерживает президента в вопросах противодействия радикальному исламу, отмечает эксперт. А вот российская повестка на этих выборах не имеет большого значения, добавляет он. «Отношения России с США сейчас зависят скорее не от расстановки внутриполитических сил в США, а от отношений Вашингтона с Китаем, поскольку он остается для американцев более важным партнером и одновременно союзником России».