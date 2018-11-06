Путин и Трамп в Париже побеседуют лишь «на ходу»

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Полноформатной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не будет Evan Vucc / AP

Полноформатной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время церемонии в честь 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже 11 ноября не будет, заявил во вторник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Но «на ногах» они так или иначе пересекутся и договорятся, когда смогут встретиться в следующий раз, чтобы «обстоятельно поговорить», добавил Песков: такая встреча может состояться во время саммита G20 в Аргентине 30 ноября – 1 декабря. Публикацию в «Коммерсанте», где со ссылкой на европейский дипломатический источник говорилось, что переговоры в Париже были отменены по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, чтобы они не затмили юбилейную церемонию, Песков комментировать не стал, ограничившись пояснением, что провести встречу не позволяет «график многостороннего мероприятия».

Предварительная договоренность о встрече двух президентов в Париже была достигнута 23 октября во время приезда в Москву советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона и его встречи с Путиным. Однако уже 30 октября Болтон заявил, что встреча Путина и Трампа в Париже будет короткой, хотя, вероятно, для нормальной встречи будут и другие возможности. 2 ноября помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков подтвердил, что встреча в Париже будет короткой, зато в Буэнос-Айресе – продолжительной и обстоятельной. Наконец, сам Трамп 5 ноября сообщил, что встреча с Путиным в Париже может не состояться: «Мы еще ничего не назначили. Нет уверенности, что это будет правильное место – я еду в Париж по другим причинам. Но мы встретимся на G20».