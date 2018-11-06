Политика / Власть
Статья опубликована в № 4690 от 07.11.2018 под заголовком: Губернаторы работают над чужими ошибками

Тяжелые для власти выборы сказались на работе новых губернаторов

Оппозиционерам трудно сформировать команды, а президентским назначенцам мешает имидж технократов
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Последствия проигрышей власти на осенних выборах сказались на первом месяце работы новых избранных и назначенных губернаторов, говорится в докладе фонда «Петербургская политика».

Победившие во Владимирской области и Хабаровском крае кандидаты от ЛДПР Владимир Сипягин и Сергей Фургал приняли предложенные сверху правила игры в обмен на готовность центра мириться с их избранием, полагают эксперты. Хотя это не гарантирует им иммунитета со стороны правоохранителей и не исключает проблем с местными элитами. К тому же эти губернаторы медленно формируют свои команды, так как «не проектировали всерьез сценарий своей победы», отмечается в докладе: Фургал использует кадры из прежней администрации, а Сипягин взял паузу в назначениях, так как не может назначать и увольнять заместителей без санкции депутатов. Если обновление кадров будет незначительным, то региональные элиты на выборах-2019 могут воспринять это как сигнал о том, что поражение губернатора может и не стать для них катастрофой, а это затруднит мобилизацию чиновников на обеспечение победы губернатора, предупреждают эксперты.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике