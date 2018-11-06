Тяжелые для власти выборы сказались на работе новых губернаторов

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Задача врио губернаторов – обновить имидж региональной власти до следующих выборов ILYA NAYMUSHIN / Reuters

Последствия проигрышей власти на осенних выборах сказались на первом месяце работы новых избранных и назначенных губернаторов, говорится в докладе фонда «Петербургская политика».

Победившие во Владимирской области и Хабаровском крае кандидаты от ЛДПР Владимир Сипягин и Сергей Фургал приняли предложенные сверху правила игры в обмен на готовность центра мириться с их избранием, полагают эксперты. Хотя это не гарантирует им иммунитета со стороны правоохранителей и не исключает проблем с местными элитами. К тому же эти губернаторы медленно формируют свои команды, так как «не проектировали всерьез сценарий своей победы», отмечается в докладе: Фургал использует кадры из прежней администрации, а Сипягин взял паузу в назначениях, так как не может назначать и увольнять заместителей без санкции депутатов. Если обновление кадров будет незначительным, то региональные элиты на выборах-2019 могут воспринять это как сигнал о том, что поражение губернатора может и не стать для них катастрофой, а это затруднит мобилизацию чиновников на обеспечение победы губернатора, предупреждают эксперты.