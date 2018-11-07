У демократов большинство в Палате представителей. Предварительные итоги выборов в США

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В США прошли промежуточные выборы в верхнюю и нижнюю палаты Конгресса (Сенат и Палата представителей соответственно), а также выборы губернаторов в некоторых штатах. Всего были переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 39 губернаторов штатов и территорий. «Ведомости» рассказывают о первых результатах промежуточных выборов.

Демократы лидируют на выборах в Палату представителей

Республиканская партия США впервые за восемь лет теряет контроль над Палатой представителей. По данным на 9:10 мск наступила ясность с 389 из 435 мест в нижней палате Конгресса. Демократы получают 203 места, тогда как республиканцы — всего 187. Для большинства в Палате представителей одной из партий необходимо занять 218 мест. Американские медиа, например каналы CNN и Fox News, говорят о победе демократов как о неизбежном событии. Но на данный момент подсчет голосов продолжается. К 8:00 мск закрылись последние избирательные участки на западном побережье США и в штате Гавайи (19:00 по местному времени).

Сенат по-прежнему будет республиканским

Республиканская партия, как и ожидалось, сохранила большинство в Сенате. На 9:10 мск республиканцы получили 51 место из 100, демократы — 41 место. Еще одно место досталось независимому кандидату. Пока неизвестны итоги голосования, которые определят судьбу еще шести мест в Сенате, однако демократы потеряли даже математические шансы на победу.

Республиканцы побеждают в борьбе за пост губернатора в пяти штатах

Кандидаты от Республиканской партии лидируют на выборах губернаторов в пяти штатах США, сообщает Fox News со ссылкой на предварительные данные итогов голосования. В частности, Генри Макмастер выигрывает в борьбе за пост губернатора Южной Каролины, Лэрри Хоган — в штате Мэриленд, Чарли Бейкер второй раз станет губернатором в штате Массачусетс. В Теннеси лидирует Билл Ли, в Алабаме — Кей Айви. Согласно прогнозу CNN, республиканец Аса Хатчисон победит в борьбе за пост губернатора Арканзаса. Демократ Том Вулф второй раз станет губернатором Пенсильвании, а Джина Раймондо, кандидат от Демократической партии, добилась переизбрания в губернаторы штата Род-Айленд.

Трамп назвал итоги выборов грандиозным успехом

По информации CNN, президент и его советники наблюдают за прогнозами итогов промежуточных выборов, находясь в «хорошем настроении». Ранее CNN сообщил, что Трамп не планировал каких-либо официальных мероприятий в день выборов. Помощники и советники президента следят за голосованием и регулярно докладывают Трампу о расстановке сил демократов и республиканцев. Информация поступает в так называемый «оперативный штаб» Трампа, находящийся в западном крыле Белого дома, отмечает телеканал. По данным CNN, Трамп смирился с ожидаемой потерей Республиканской партии большинства в нижней палате Конгресса.

Доллар немного слабеет

Курс доллара в среду утром по отношению к большинству мировых валют снижается. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.10 мск курс евро вырос до $1,1454. На момент предыдущего закрытия торгов за евро давали $1,1427. Курс доллара к иене опустился до 113,28 иены за доллар ( на закрытии — 113,44 иены). Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опустился на 0,36% и составил 95,97 пункта.