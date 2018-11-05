Выборы в конгресс как референдум о Дональде Трампе

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Вести агитацию накануне выборов в конгресс Дональд Трамп предпочел там, где он выиграл президентские выборы 2016 г. Nicholas Kamm AFP

Драматичные выборы в конгресс США происходили и раньше. Внушительная победа республиканцев в 1994 г. изменила курс политики Билла Клинтона. Их поражение при Джордже Буше-младшем в 2006 г. положило конец влиянию его вице-президента Дика Чейни. Наконец, республиканцы-консерваторы из «Партии чаепития» выросли – хотя так и не повзрослели – во время политического «избиения» Барака Обамы в 2010 г. Но мало что может сравниться с референдумом о Дональде Трампе, который состоится 6 ноября. Выборы в конгресс – генеральная репетиция перед президентской кампанией 2020 г., которая будет одной из самых важных в истории США.

Трамп уже определил правила, по которым он будет сражаться в 2020 г. К тому времени, когда американцы во вторник пойдут выбирать всех 435 членов палаты представителей и более трети членов сената, он выступит на 34 встречах с избирателями. Почти все они пройдут в тех округах, где он победил в 2016 г. Такой маршрут говорит о многом, как и заявления Трампа. У него столько же желания обращаться к неопределившимся избирателям, сколько и стремления объединить Америку перед лицом трагедии (27 октября 48-летний мужчина расстрелял прихожан синагоги в Питтсбурге. Погибло 11 человек. – «Ведомости»). Точно так же, как Трамп отказывается от всех возможностей устранить разногласия американцев, он избегает возможности обратиться к «измученному большинству», которое не относит себя идеологически ни к консерваторам, ни к либералам.