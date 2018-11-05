Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4689 от 06.11.2018 под заголовком: Выборы в конгресс как референдум о Дональде Трампе

Выборы в конгресс как референдум о Дональде Трампе

Обозреватель Financial Times Эдвард Люс о том, чем обернутся для президента промежуточные выборы
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Драматичные выборы в конгресс США происходили и раньше. Внушительная победа республиканцев в 1994 г. изменила курс политики Билла Клинтона. Их поражение при Джордже Буше-младшем в 2006 г. положило конец влиянию его вице-президента Дика Чейни. Наконец, республиканцы-консерваторы из «Партии чаепития» выросли – хотя так и не повзрослели – во время политического «избиения» Барака Обамы в 2010 г. Но мало что может сравниться с референдумом о Дональде Трампе, который состоится 6 ноября. Выборы в конгресс – генеральная репетиция перед президентской кампанией 2020 г., которая будет одной из самых важных в истории США.

Трамп уже определил правила, по которым он будет сражаться в 2020 г. К тому времени, когда американцы во вторник пойдут выбирать всех 435 членов палаты представителей и более трети членов сената, он выступит на 34 встречах с избирателями. Почти все они пройдут в тех округах, где он победил в 2016 г. Такой маршрут говорит о многом, как и заявления Трампа. У него столько же желания обращаться к неопределившимся избирателям, сколько и стремления объединить Америку перед лицом трагедии (27 октября 48-летний мужчина расстрелял прихожан синагоги в Питтсбурге. Погибло 11 человек. – «Ведомости»). Точно так же, как Трамп отказывается от всех возможностей устранить разногласия американцев, он избегает возможности обратиться к «измученному большинству», которое не относит себя идеологически ни к консерваторам, ни к либералам.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике