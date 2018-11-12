Новый губернатор Хакасии: «Это был не выбор власти, а выбор народа»

Коммунист Коновалов о том, почему за него проголосовали жители региона и как будет работать новое правительство

После последовательного снятия трех соперников Коновалов остался единственным кандидатом на пост главы республики Александр Кряжев / РИА Новости

Выборы главы Хакасии выиграл 30-летний коммунист Валентин Коновалов. После последовательного снятия трех соперников, в том числе действующего губернатора Виктора Зимина, с выборов, Коновалов остался единственным кандидатом на пост главы республики. Ему надо было набрать более 50% голосов «за». В итоге за Коновалова проголосовало более 101 000 человек, он получил 57,6% голосов.

– В России так много говорят про кадровые лифты, запустили конкурс «Лидеры России». Но при этом, когда кандидатом в губернаторы оказывается довольно молодой человек и побеждает в серьезной борьбе – казалось бы, настоящий кадровый лифт, – власти почему-то сложно с этим смириться. Как это объяснить?

– Наверное, проблема в том, что это был не выбор власти, а выбор народа. А за последние годы у нас к выборам относились формально. И Хакасия сейчас является пионером. Именно жители республики показали, что выборами действительно можно поменять власть.

– Вы рассчитывали на победу, учитывая противодействие, которое было в последний месяц кампании?

– Мы рассчитывали, что победим, в противном случае мы бы не участвовали в выборах.

– Насколько давление перед вторым туром увеличилось?

– Избирательная кампания, которая шла по одному кандидату, была сложнее в силу того, что против нас было задействовано больше ресурсов, больше лилось грязи, СМИ работали против нас. И сам факт длинной кампании сказывался на всем активе и сторонниках. Выборы затянулись на два месяца.

– За счет чего во втором туре выросла явка и голосование за вас?

– Нам удалось убедить наших сторонников прийти на избирательные участки. Плюс сама власть перегнула палку своей агитацией, грязью, которую они лили. Был очевиден перебор на тех же телеканалах. А люди пришли высказать свою позицию. Если бы не было кампании «Народный кандидат» (провластные общественные движения агитировали голосовать против Коновалова и за альтернативные выборы. – «Ведомости»), а мы считаем ее незаконной, то результат был бы еще выше. Тем не менее я думаю, что результаты этого народного голосования мы используем отчасти для формирования правительства, учтем каким-то образом его. Они провели голосование, включили туда 30 кандидатур – эти люди имеют общественную поддержку. Поэтому мы рассмотрим возможность, чтобы работать вместе.

– Есть мнение, что это было голосование не за вас, а протестное голосование против власти. Вы согласны с этим?

– Такую позицию можно было обосновывать в первом туре. Но тогда я набрал уже 45%. Это было не протестное голосование, мы собрали своих сторонников уже в первом туре. И вчерашнее голосование подтвердило нашу позицию – мы увеличили количество людей, которые за нас проголосовали. Если в первом туре за меня проголосовали 71 500 избирателей, то сегодня это 101 500 избирателей. Наша команда смогла обеспечить результат лучше, чем Зимин получил в 2013 г., тогда он набрал 93 000 голосов, к тому же при более высокой явке.

– Почему для властей было так принципиально, чтобы вы не победили, что надо было устраивать такую кампанию?

– Это политическая борьба. Есть партии, есть разные интересы, есть политические взгляды. Партия, которая находится у власти, власть отдавать не хочет, за «Единой Россией» в регионе стоят определенные экономические, определенные силы. Но мы выиграли в этой борьбе при поддержке народа.

– Но вам, видимо, с этими силами тоже придется взаимодействовать?

– Безусловно, мы будем взаимодействовать со всеми. Демократические процедуры для того и введены, что большинством определяется победитель, руководство будет осуществляться всем регионом, и от идеологических различий придется отходить и управлять всей республикой.

– Какие первые шаги будут на посту?

– Они будут кадровыми, это заложено Конституцией и законами республики. После вступления в должность я предоставлю структуру органов исполнительной власти Верховному совету, ключевые должности – заместителей и министра финансов.

– А есть уже кандидат на должность министра финансов?

– Есть. Но мы в любом случае проведем конкурсный отбор, тщательно кандидатуры все проверим и примем взвешенные решения, которые будут учитывать интересы всей республики.

– Разделение должности главы республики и председателя правительства будете проводить?

– Это предложение исходило от [бывшего губернатора Виктора] Зимина и было просто предвыборным ходом. Сегодня этот вопрос даже «Единая Россия» не ставит, они забыли о нем через неделю после того, как Зимин это предложил. Так что этот вопрос на повестке дня не стоит, пока, по крайней мере, точно.

– Михаила Развожаева, который был врио главой республики и тоже готов был участвовать в новых выборах, пригласите в правительство? К тому же он ведь участвовал в конкурсе «Народный глава».

– Честно говоря, сложно сказать. (Смеется.) Развожаев не местный, акцент мы будем все-таки делать на местных кадрах.

– Коалиционное правительство возможно?

– Оно и будет коалиционным. Все те пропагандистские байки, что будут одни коммунисты из Москвы, – это клише, которые власти пытались навязать обществу. Мы будем формировать правительство, исходя не из партийной принадлежности, а из профессиональных и личных качеств людей.

– Регион в сложной экономической ситуации, находится под внешним финансовым управлением. Как вы планируете взаимодействовать с Минфином России?

– У нас очень большая фракция в Госдуме, 43 депутата. Многие из них у нас побывали, я практически со всеми ими настроил личный контакт. Поэтому, думаю, проблем по взаимодействию с федеральными органами власти у нас не будет.

– То есть депутаты будут помогать?

– Конечно. Вы же знаете, что у нас поддержка закладывается в федеральный бюджет. Все это проходит через Госдуму.

– В регионе любят отдыхать министр обороны, президент. Вы как-то готовы обеспечивать им хороший отдых?

– Мне кажется, они сами могут обеспечить себе отдых. А то, что у нас здесь происходило раньше, – это к интересам государства и республики отношения не имело. Скорее, это имело отношение к личным интересам [губернатора] и делалось ради этого.