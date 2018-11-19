Власти еще долго придется расплачиваться на выборах за пенсионную реформу

Андрей Гордеев / Ведомости

Протестная активность лета – осени 2018 г., связанная с пенсионной реформой, прошла свой пик и будет сокращаться, но ее последствия еще долго будут сказываться на отношении людей к власти – и выскажут они его на выборах. Об этом говорится в рейтинге социально-экономической и политической напряженности в регионах Комитета гражданских инициатив (КГИ).

Пенсионная реформа повлияла на политическую ситуацию по всей стране, хотя люди в разных регионах реагировали на нее по-разному. Наиболее острой была реакция жителей регионов европейской части России, где высока доля людей пенсионного и предпенсионного возраста, а также в Сибири, на Дальнем Востоке и Северном Кавказе, где высока доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. Если в регионе сочетаются обе проблемы, то возникают зоны повышенного риска (Нечерноземный центр, Поволжье, южные регионы Сибири и Зауралья).

Пенсионная реформа – долгоиграющий фактор, она не привела к взрывным протестам, но власти недооценивают ее влияние на будущие выборы, говорит один из авторов исследования, политолог Николай Петров: «Реформа установила новую рамку взаимоотношений граждан и власти, больше таких выборов, когда за назначенца президента голосует большинство, не будет: народ не готов оказывать кредит доверия власти, потому что она его сильно разочаровала». Люди не забудут пенсионную реформу, а добавляющийся к ней негатив будет травмировать их и дальше, и любые поводы – например, конфликт элит и недовольство губернатором – будут отражаться на выборах, что и происходило в этом году, продолжает он: это угроза для Кремля. «Люди вынесли урок, что власти на выборах можно «показать фигу в кармане», – считает Петров. К протесту постоянно будут присоединяться новые когорты людей, которые будут понимать, что реформа отняла у них деньги, согласен с выводами авторов доклада политолог Григорий Голосов: «А поскольку на выборах каждый активно недовольный ведет за собой десяток людей, которые прислушиваются к его мнению, то последствия будут серьезными».

В первом полугодии 2018 г. протестная активность была снижена из-за президентских выборов и чемпионата мира по футболу, когда власти старались поддерживать положительный информационный фон и запрещать протестные акции. Однако за это время выросло число акций против сокращения социальных гарантий. Спокойная социально-экономическая ситуация в регионах с ростом давления федеральной власти вступила в противоречие с быстроменяющейся внешней средой и новыми вызовами, пишут эксперты КГИ. Центр продолжил усиливать давление на местные элиты, пытаясь снять напряжение в регионах, — но такая реакция краткосрочная и не позволяет политической системе эффективно реагировать на вызовы. Это и проявилось в результатах сентябрьских выборов: четверо губернаторов (Владимирская область, Хабаровский и Приморский края, Хакасия) не смогли избраться, а в пяти регионах (Хакасия, Забайкальский край, Владимирская, Иркутская, Ульяновская области) «Единая Россия» по партийным спискам на выборах в законодательные органы или уступила, или получила результат меньше 30%.

Следующие выборы тоже будут в проблемных регионах – Санкт-Петербург, Ленинградская и Архангельская области, три дальневосточных региона, рассуждает Петров: «Пока Кремль не делает из выборов политических выводов, а, скорее, усовершенствует старую модель, которая уже неэффективна».

Эксперты КГИ выделили три риска – политическая и экономическая ситуация, а также протестная активность. В первом полугодии первые два риска совпали в Удмуртии, Ненецком автономном округе, Дагестане, Москве и Санкт-Петербурге.

Регионы, где власть проиграла в сентябре, не относились к регионам с высокими рисками. По мнению Петрова, для власти из этого следует скорее пессимистический вывод – если бы в этих регионах ситуация была хуже, чем в других, то можно было бы объяснить, почему там такие результаты: «Но регионы были средними. Поэтому такой результат на выборах может быть повсеместным». Его не было на выборах в других местах не потому что там все хорошо, а потому что не было других факторов, например давления на региональные элиты – а этот фактор властями недооценен. В регионах, где власть проиграла выборы, последние два года были аресты и конфликты, соответственно, к региональным элитам подрывается доверие, заключает Петров.

Протестная активность зависит не столько от ее рядовых участников, сколько от эффективности организаторов акций, считает Голосов: «Протесты редко бывают спонтанными, если они бывают такими, то сходят на нет. А чтобы поддерживать устойчивую протестную активность, нужна организация, которой в России нет». Избиратели поддерживали власть до последнего времени, говорит он, но если возникает серьезный фактор недовольства, такой как пенсионная реформа, то система меняется: «Люди приходят на выборы, а голосуют «неправильно».