Акционерный конфликт коснулся абонентов «Искрателекома»

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Со вчерашнего дня контролировать работу оборудования специалисты компании не могут Андрей Махонин / Ведомости

О сбоях на сети «Искрателекома» «Ведомостям» рассказали сотрудники трех его корпоративных абонентов из Одинцова. По их словам, доступа в интернет в четверг не было примерно с 10.00 до 16.00. Сегодня интернета примерно час не было в Железнодорожном, рассказал сотрудник «Искрателекома». Объяснить причину сбоев они не смогли.

Сбои продолжаются и сейчас вследствие саботажа, утверждает гендиректор «Искрателекома» Виталий Спасский. По его словам, совладелец «Искрателекома» Алексей Запорожец и бывший гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков в 2015 г. перевели на компанию «Бродбенд» Запорожца биллинговую систему «Искрателекома» и договоры на аренду технических помещений, в которых установлено оборудование оператора. Со вчерашнего дня попасть в эти помещения и контролировать работу оборудования специалисты компании не могут, утверждает Спасский. Также он говорит о повреждениях, нанесенных оборудованию и сетям провайдера. По его словам, компания уже предприняла юридические действия в связи со сложившейся ситуацией. В частности, обратилась с заявлениями в правоохранительные органы. Юристы ЗАО «Искрателеком» предпринимают и иные меры, какие — он не уточнил.

По словам Спасского, проблемы коснулись примерно 45 000 абонентов «Искрателекома». Человек, знакомый с менеджерами компании, это подтвердил.

Запорожец признает, что владеет «Бродбендом», которому принадлежат биллинг и арендные договоры «Искрателекома». Но никакого вывода активов не было: биллинговая система разработана и лицензирована «Бродбендом», утверждает Запорожец. По его словам, договоры аренды также заключались «Бродбендом» напрямую, а не выводились из «Искрателекома». Не повреждали сотрудники «Бродбенда» и оборудование «Искрателекома», отмечает Запорожец. Сотрудников «Искрателекома» не пускают на арендованные «Бродбендом» объекты, поскольку у оператора перед компанией накопилась непогашенная задолженность в размере 13 млн руб., говорит Запорожец.