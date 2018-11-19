Статья опубликована в № 4698 от 19.11.2018 под заголовком: Из «Искры» разгорается дело
Менеджеры Russia Partners обвинены в попытке рейдерского захвата
Гендиректор «Искрателекома» обратился в полицию
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«Искрателеком» обслуживает 170 000 пользователей интернета в Москве и Подмосковье
Технологии будущего
Гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков направил в полицию заявление о попытке его незаконного смещения с этого поста. В этом он подозревает управляющего директора Russia Partners Владимира Андриенко, главного юриста фонда Анну Алейник, директора фонда по инвестициям в телекоммуникационные проекты Виталия Спасского и совладельца «Искрателекома» Михаила Решетова.
Попытка сместить Мирзабекова имеет своей целью рейдерский захват оператора и вывод из него активов, пишет он в своем заявлении («Ведомости» ознакомились с копией документа). По словам источника в полиции, такое заявление в управление экономической безопасности московской полиции действительно подано. Ведется доследственная проверка, говорит он.
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