Конституционный суд Ингушетии отказался участвовать в споре о границе с Чечней

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Елена Афонина / ТАСС

Председатель Конституционного суда Ингушетии Аюп Гагиев известил Конституционный суд России о невозможности участия в заседании по делу о проверке конституционности соглашения о границе с Чечней, которое состоится во вторник, 27 ноября. Об этом говорится в письме председательствующего на процессе судьи Сергея Маврина, которое получил адвокат Андрей Сабинин, он представляет группу депутатов народного собрания Ингушетии, инициировавших запрос в Конституционный суд Ингушетии (30 октября суд принял постановление в их пользу, признав закон о ратификации соглашения не действующим и не порождающим правовых последствий).

В связи с этим Сабинину, а также его доверителям предложено принять участие в заседании (днем ранее секретариат Конституционного суда сообщил, что не видит такой необходимости, ведь в деле участвует представитель народного собрания).