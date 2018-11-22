Число участников спора о границе Ингушетии с Чечней растет

В деле о проверке Конституционным судом (КС) запроса главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о конституционности соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней становится многолюдно: восемь депутатов парламента Ингушетии, выступающих против него, представили суду свои пояснения по спорному вопросу и попросили допустить к участию в деле. Об этом «Ведомостям» рассказал адвокат Международной «Агоры» Андрей Сабинин, представляющий депутатов. Кроме того, профессор ВШЭ Елена Лукьянова по собственной инициативе подготовила для КС научное заключение, в котором ставит под сомнение полномочия президента Ингушетии заключать спорное соглашение, а также наличие предмета для проверки Конституционным судом.

Подписанный 26 сентября договор об установлении границы с Чечней вызвал массовые протесты в Ингушетии. 30 октября конституционный суд республики признал документ не соответствующим ингушской конституции, но Евкуров усомнился в полномочиях суда и обратился в КС России. Евкуров в своем заявлении доказывает, что при проверке закона о ратификации соглашения региональным парламентом необходима оценка самого соглашения, а это уже относится к компетенции КС России, поскольку только он уполномочен разрешать дела о соответствии Основному закону страны договоров между органами госвласти субъектов.

Публичное заседание по этому делу назначено на вторник. Как сообщила пресс-служба суда, к участию в деле в качестве сторон привлечены главы Ингушетии и Чечни, а также Народное собрание Республики Ингушетии, принявшие оспариваемый акт. На заседание также приглашены парламент Чеченской республики, полномочные представители федерального парламента и президента России, КС Ингушетии и Всемирный конгресс ингушского народа, ранее заявивший о желании участвовать в этом деле.

Строго говоря, закон не предусматривает такого статуса, как «приглашенное лицо», но уже по сложившейся практике КС может привлекать к участию в заседании достаточно широкий круг заинтересованных лиц, говорит адвокат Международной «Агоры» Рамиль Ахметгалиев, представляющий конгресс ингушей. Обычно приглашенным не отказывают в возможности выступить, но на всякий случай представители конгресса сформулировали также письменную позицию. Они утверждают, что в 2008–2009 гг. оба субъекта Федерации, определяя границы своих муниципальных образований, фактически установили и общую границу, т. е. теперь речь идет именно о ее изменении, а не об установлении, как утверждает президент республики (в этом случае положения республиканской конституции, обязывающие учитывать мнение населения, можно не применять). К тому же если процедуру установления границ между субъектами ни Конституция России, ни федеральные законы четко не регламентируют, то для принятия решения об изменении границ муниципального образования волеизъявление местных жителей на сходе или референдуме обязательно. Фактически КС предстоит ответить на вопрос, могут ли границы между регионами быть изменены без референдума, резюмирует Ахметгалиев.

Этот аргумент излагается и в пояснениях, которые направили в КС оппозиционные депутаты ингушского парламента. Они также жалуются на то, что республиканский закон об установлении границы принят с грубым нарушением установленного порядка: в одном чтении и одним голосованием, которое было тайным в нарушение регламента.

Как стало известно в четверг, КС счел излишним привлечение к делу отдельных депутатов – при том что в деле будет участвовать представитель Народного собрания республики. Но представленные ими пояснения будут направлены сторонам процесса, говорится в ответе секретариата на обращение (есть у «Ведомостей»).

По мнению Лукьяновой, в этом деле для КС просто нет предмета спора: закон о ратификации договора признан КС республики не действующим и не порождающим правовых последствий. При этом КС России не является вышестоящей инстанцией по отношению к КС Ингушетии и не обладает полномочиями по проверке его постановлений. Как следует из регламента суда, инициативные научные заключения, если они соответствуют требованиям, приобщаются к материалам дела, направляются судьям и сторонам. В четверг пресс-служба КС не подтвердила поступление заключения Лукьяновой.