Политика / Демократия

Ингушский народ хочет участвовать в судебном споре о границе с Чечней

Конституционный суд России принял к рассмотрению пограничный договор
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Сопредседатели Всемирного конгресса ингушского народа Муса Мальсагов и Ахмет Погоров попросили Конституционный суд России привлечь представителей конгресса к рассмотрению запроса главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о конституционности подписанного им с главой Чечни Рамзаном Кадыровым соглашения об установлении административной границы между двумя республиками. Рассмотрение этого вопроса без представителей ингушского народа «нарушит основополагающие принципы всесторонней объективности и полноты рассмотрения дела», говорится в обращении (есть у «Ведомостей»). Евкуров не может считаться выразителем интересов народа, так как не избирался на прямых выборах, и лишь проведение открытого процесса с выслушиванием мнений разных сторон позволит обеспечить принятие законного и справедливого решения, настаивают авторы документа. Они предупреждают, что несправедливое решение земельного вопроса может привести к дестабилизации и чревато непредсказуемыми последствиями. Поступление обращения подтвердила пресс-служба суда. Помощник-советник главы Ингушетии Артем Перехрист сказал, что не может комментировать обращение конгресса, так как еще его не видел.

Подписанный 26 сентября договор вызвал массовые протесты в Ингушетии. 30 октября конституционный суд республики признал документ не соответствующим ингушской конституции, но Евкуров усомнился в полномочиях суда и обратился в Конституционный суд России, который в среду принял запрос к рассмотрению. Дело будет рассмотрено в открытом заседании 27 ноября, судьей-докладчиком назначен зампред суда Сергей Маврин, сообщает его пресс-служба.

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