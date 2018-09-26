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Кадыров прокомментировал соглашение о границе с Ингушетией

Главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-бек Евкуров в среду подписали соглашение о границе между двумя республиками. Об этом сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. «Завершился длившийся более 25 лет процесс создания двух республик в составе Российской Федерации», — написал глава Чечни.

Кадыров пояснил, что до сегодняшнего дня между Чечней и Ингушетией не было юридически оформленной границы. Это, по его словам, «давало поводы для различных политических провокационных спекуляций явным врагам вайнахского народа».

Евкуров отметил, что граница между Чечней и Ингушетией была определена де-факто еще в августе 1993 г. Об этом он написал в Instagram. «Подписанное соглашение не затрагивает населенные пункты двух республик, а предусматривает закрепление границ в горно-лесистой части территорий», — пояснил глава Ингушетии.

По словам Евкурова, они с Кадыровым договорились, что между республиками «не будет постов, все дороги будут открыты, отремонтированы и заасфальтированы». Он подчеркнул, что чеченцы и ингуши по-прежнему смогут свободно передвигаться по территории обеих республик.

Вопрос об административной границе между Чечней и Ингушетией периодически возникал с начала 1990-х годов после разделения двух республик. В 1993 г. главы Чечни и Ингушетии Джохар Дудаев и Руслан Аушев подписали договор, по которому Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошли к Ингушетии.