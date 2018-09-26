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Песков признал «напряженность» между Чечней и Ингушетией

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал наличие напряженности между Чечней и Ингушетией по вопросу административной границы, подчеркнув, что Владимир Путин получает всю необходимую информацию.

На вопрос, осведомлен ли президент о ситуации в Сунженском районе Ингушетии, Песков ответил: «События сейчас там разворачиваются, там есть определенная внутренняя напряженность. Конечно же, президент получает всю необходимую информацию». «Там на месте проводится работа, поэтому преждевременно ставить какие-то диагнозы», — отметил он (цитаты по «Интерфаксу»).

Сегодня МВД Ингушетии напомнило жителям об ответственности для организаторов и участников несанкционированных митингов, шествий и пикетов. «Действия лиц, пытающихся предпринять попытки проведения массовых мероприятий, будут пресечены», — говорится на сайте ведомства. Согласно сообщениям накануне местные жители пытались протестовать против передачи соседней Чечне части территории Сунженского района Ингушетии по соглашению о демаркации административной границы.

«Эхо Москвы» сообщило, что в столице Ингушетии Магасе в среду проходит несанкционированный митинг против изменения границ с согласия руководства республики, начались задержания.

Административная граница Чечни и Ингушетии остается официально не установленной с момента разделения бывшей Чечено-Ингушской АССР в 1992 г. В 1993 г. тогдашние лидеры Ингушетии Руслан Аушев и Чечни Джохар Дудаев подписали договор о границе в Сунженском районе, большая часть которого отходила Ингушетии. В 2003 г. лидеры республик Мурат Зязиков и Ахмат Кадыров подписали похожий протокол, по которому к Чечне отходили село Серноводское и станица Ассиновская Сунженского района.

Территориальный спор возобновился в 2012 г., когда глава Чечни Рамзан Кадыров призвал установить четкую административную границу между республиками. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров тогда рассказал, что выводы комиссии Чечни и Ингушетии по определению административной границы между республиками отправлены в федеральный центр, за которым и остается решение по этому вопросу.

В январе 2013 г. Кадыров подписал закон, согласно которому в состав Чечни должна войти часть территории Сунженского района. Вскоре Кадыров заявил, что село Аршты, входящее в состав Ингушетии, «по праву является нашим». В апреле 2013 г. в районе села произошло столкновение чеченских силовиков с ингушской полицией. Чеченская сторона утверждала, что ингушская сторона сорвала спецоперацию по поимке лидера боевиков Доку Умарова, Совбез Ингушетии назвал инцидент попыткой организовать митинг в связи с территориальным спором между республиками.

В августе этого года общественная организация «Опора Ингушетии» сообщила, что чеченские дорожники построили дорогу и пост ДПС на территории Ингушетии в районе Аршты.

В начале сентября Юнус-Бек Евкуров заявил, что ситуация на административной границе Ингушетии с Чечней не выходит из-под контроля, никаких провокаций там не происходит, все вопросы решаются путем диалога с чеченской стороной.

Бизнес
Новости

«Дождь»: причиной ареста братьев Магомедовых стал компромат на Керимова

Ведомости
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Между арестом братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых в России и преследованием во Франции сенатора Сулеймана Керимова есть связь: Магомедовы передали французским властям документы об отмывании Керимовым денег, а уголовное дело против них стало ответом на эти действия. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источники в окружении бизнесменов и сенатора, а также собеседника в ФСБ.

Источник, знакомый Магомедовым, ранее также говорил «Ведомостям», что одной из причин преследования бизнесменов могли быть сведения о Керимове, которые они передали французским властям. Представитель группы «Суммы» Магомедовых сказала «Ведомостям», что компания не имеет отношения к следствию, и переадресовала вопросы к адвокату. В свою очередь адвокат Зиявудина Магомедова Александр Гофштейн заявил «Дождю», что не располагает данными о противостоянии бизнесменов. По его словам, версия о том, что Магомедовы передавали что-либо французской полиции – «чушь». Представитель Керимова от комментариев «Ведомостям» отказался.

По данным «Дождя», противостояние между Керимовым и Магомедовыми началось в 2016 г. из-за Махачкалинского порта. Это федеральное государственное унитарное предприятие. С 2010 г. его директором был Ахмед Гаджиев, близкий друг Керимова, пишет телеканал. Со ссылкой на СМИ он уточняет, что бенефициаром порта называли именно Керимова. В 2016 г. новым директором порта Росморречфлот назначил выходца из группы «Сумма» Андрея Гормаха. Противостояние между бизнесменами длилось почти Магомедовыми и Керимовым длилось почти год, передает «Дождь»: порт захватывали бойцы ММА, а решения Росморречфлота относительно Махачкалинского порта сторонники Керимова отменяли в Чеченской республике — в Гудермесском городском суде. Еще тогда, в 2016 г., «Кавказский узел» связывал происходящее вокруг порта с противостоянием Магомедовых и Керимова.

Братья Магомедовы решили разобраться с этой ситуацией и инициировать уголовное дело в отношении Керимова, передав французской полиции документы об отмывании Керимовым денег, говорит источник «Дождя» в ФСБ.

В ноябре 2017 г. Керимова задержали в аэропорту Ниццы, французские власти предъявили сенатору обвинение в уклонении от уплаты налогов при покупке виллы во Франции. В январе следствие отпустило Керимова на несколько дней в Москву, где он собирал доказательства для своей защиты, пишет «Дождь». В частности, он встречался с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и объяснял ей свою позицию по делу, отмечает телеканал.

В марте в Москве арестовали Магомедовых. Их обвинили в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. «Вот так вот сдать Сулеймана! Это не понравилось Владимиру Владимировичу (Путину – прим. «Ведомости»), он не любит, когда наши граждане разборки друг другу устраивают за границей», – объяснил «Дождю» источник из окружения Керимова. Собеседник телеканала в ФСБ также подтвердил телеканалу, что решение об аресте братьев принимали «на самом верху».

Один из собеседников «Дождя» утверждает, что Магомедовы собирались уехать из России, но почему-то помедлили: «Их уже самолет ждал до Майами с заправленным баком. Теперь их уже никто не отпустит». Летом французские власти сняли все обвинения с Керимова, он вернулся в Россию.

Борцы за Магомедова. Кто поручился перед судом за миллиардера

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Бизнес
Новости

«Интерфакс» узнал о желании «Роснефти» получить налоговые льготы для трех месторождений

Ведомости
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Минэнерго и «Роснефть» изучают возможность предоставления вычетов по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) и льгот по экспортной пошлине для Тагульского, Юрубчено-Тохомского и восточных блоков Среднеботуобинского месторождений, передает «Интерфакс» со ссылкой на копию письма министерства, разосланного в заинтересованные ведомства в конце августа.

В письме говорится, что в Минэнерго сейчас на рассмотрении находится шесть заявок с просьбами предоставить льготные ставки по экспортной пошлине по Южно-Ляминскому участку «Сургутнефтегаза», Большетирскому месторождению и месторождению им. Синявского Иркутской нефтяной компании, а также Юрубчено-Тохомскому, Тагульскому и восточным блокам Среднеботуобинского месторождений «Роснефти».

Иркутская нефтяная компания подавала соответствующую заявку еще в 2016 г., «Сургутнефтегаз» — в 2017 г. «Роснефть» подала заявку в Минэнерго на льготы для Юрубчено-Тохомского месторождение в июле этого года, а для Тагульского и восточных блоков Среднеботуобинского месторождения — в августе.

Летом на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака обсуждалась возможность включения этих шести месторождений в перечень пилотных проектов для отработки режима НДД (налог на добавленный доход) либо в перечень месторождений, получающих льготу по НДПИ.

В конце августа главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросил предоставить компании налоговые льготы при разработке месторождений в Западной и Восточной Сибири. В письме утверждалось, что из-за налоговых маневров нефтяная отрасль потеряла около 800 млрд руб. По мнению Сечина, сохранение доли России на международном рынке можно обеспечить только путем эффективного использования ресурсного потенциала страны, 59% которого находится в Западной и Восточной Сибири, отмечается в документе.

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Политика
Новости

Жорес Алферов ошибочно «проголосовал» за пенсионную реформу из-за бутылки с водой

Ведомости
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Голос депутата от КПРФ и лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова ошибочно был отдан в поддержку законопроекта о повышении пенсионного возраста. Госдума в среду во втором чтении одобрила этот документ.

Об ошибке рассказал коммунист Сергей Казанков. «Я ставил бутылку с водой и попал на кнопку своему товарищу отсутствующему, поэтому для стенограммы: он не голосовал. Я неудачно поставил бутылку с водой», – объяснил Казанков на пленарном заседании. На это спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил: «Мы же с вами говорили, что каждый голосует сам за себя. Вот так и тянется рука к чужой кнопке, а дальше возникает конфликт».

При этом Володин порадовался, что голосование открытое. «Если бы оно было тайным, и вы проголосовали бы тайно за Жореса Ивановича, а потом разбирайся, кто это сделал. Мы вас уберегли от раскола во фракции», – в шутку заметил он.

В среду Госдума во втором чтении одобрила пенсионную реформу. Она предусматривает повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин – с 60 до 65. «За» проголосовали 326 депутатов, «против» — 59, один воздержался. Во время заседания депутат КПРФ Николай Коломейцев предлагал голосовать за законопроект тайно, однако это предложение депутаты отклонили.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Политика
Новости

РБК узнал о задержании спецслужбами брата экс-главы Дагестана

Ведомости
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В здании дагестанского правительства ФСБ задержала Раджаба Абдулатипова, брата бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова и депутата республиканского народного собрания. Об этом рассказал РБК источник в дагестанском правительстве. «Ведомости» направили запрос в ФСБ.

Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах сообщил, что Абдулатипова действительно задержали и доставили в СУ СКР по Дагестану. Представитель республиканского управления ведомства на звонки не отвечал.

Позднее «Интерфакс» сообщил со ссылкой на пресс-службу центрального аппарата СКР, что Раджаб Абдулатипов задержан за участие в преступном сообществе: по данным следствия, члены организованного преступного сообщества за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность. В августе по этому уголовному делу задержали руководителя республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомеда Махачева и его подчиненных.

По словам источника РБК в центральном аппарате МВД, брата экс-главы республики проверяют на причастность к уголовным делам, которые были возбуждены в отношении других высокопоставленных чиновников Дагестана. В кабинете депутата прошли обыски, рассказал близкий к парламенту Дагестана источник издания. Как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник, правоохранительные органы конвоируют Адбулатипова в Москву, где его допросят следователи. Уголовное дело в отношении него, скорее всего, будет расследователь центральный аппарат СКР.

Раджаб Абдулатипов возглавлял управление ФМС России по Дагестану с 2006 по 2016 г., после чего был избран депутатом народного собрания республики.

В сентябре 2017 г. Рамазан Абдулатипов заявил, что уходит в отставку с поста главы Дагестана. Основной причиной он назвал возраст: ему исполнялся 71 год. Врио главы республики стал Владимир Васильев, который до этого был руководителем фракции «Единой России» в Госдуме. Он стал первым с 1948 г. руководителем Дагестана, который не является уроженцем республики.

Бизнес
Новости

Оборотные штрафы за недолив на АЗС могут ввести в 2019 году

Ведомости
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Автозаправочные станции (АЗС) могут начать наказывать оборотными штрафами за недолив топлива уже в 2019 г.: предложение одобрила госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Об этом сегодня рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Министр указал, что проблем с качеством топлива на АЗС стало меньше, но нарушения в виде недоливов участились.

«Выявленные в результате проверок нарушения по продажам некачественного топлива снизились с 40% до 14%. Однако мы увидели, что стала возникать другая проблема — недолив нефтепродуктов. Росстандарт вышел с инициативой ввести оборотные штрафы за недолив. Этот законопроект одобрен, в ближайшее время будет согласован с ведомствами и внесен в правительство для одобрения и последующего внесения в Госдуму», — цитирует Мантурова «Интерфакс».

Министр ожидает, что Госдума рассмотрит законопроект в осеннюю или весеннюю сессию. «Думаю, что с 1 января 2019 г. — это максимальный период, когда будет введен [закон]. Возможно, это будет и в середине следующего года», — добавил министр.

Ввести оборотные штрафы за недолив на АЗС по примеру штрафов за контрафакт топлива предложил Росстандарт. Ведомство предлагает при первичном нарушении облагать АЗС штрафом в размере 1% от годового оборота компании, при вторичном — 3%. За первое полугодие 2018 г. Росстандарт оштрафовал около 50 автозаправок суммарно на 28 млн руб. за низкое качество топлива. Самым крупным (6 млн руб.) стал штраф, наложенный на три заправки Shell.

В конце июня Федерация автовладельцев России опубликовала итоги мониторинга АЗС в 13 регионах, выяснив, что три четверти АЗС в стране недоливают бензин — в среднем на 5%.

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Финансы
Новости

СМИ узнали о возможном слиянии Deutsche Bank и UBS

Ведомости
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Крупнейшая в Германии банковская группа Deutsche Bank изучает возможность слияния с швейцарским конкурентом UBS, пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники. По информации издания, возможность слияния с UBS или с немецким Commerzbank члены наблюдательного совета Deutsche Bank обсуждали на совещании в сентябре.

Председатель правления Deutsche Bank Кристиан Зевинг опроверг слухи о возможном слиянии в краткосрочной перспективе. UBS и Commerzbank официально не комментируют информацию.

Слухи о возможном слиянии появились на фоне попыток крупнейшего банка Германии выйти в прибыль после трех лет убытков, отмечает Reuters.

Слияние с UBS выгоднее сделки с Commerzbank, так как Deutsche Bank и швейцарская группа будут лучше дополнять друг друга в инвестбанкинге и управлении капиталом, отметила Handelsblatt. В свою очередь слияние с Commerzbank может привести к увеличению расходов на реструктуризацию, поскольку их деятельность пересекается во многих финансовых сферах, отметило издание.

Deutsche Bank имеет почти 2660 филиалов более чем в 70 странах, из них около 1780 находятся в Германии.

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Политика
Новости

Правительство одобрило повышение тарифов ЖКХ в два этапа

Ведомости
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Правительство России поддержало предложенное Минэкономразвития и одобренное Минфином двухэтапное повышение тарифов ЖКХ в 2019 г. Об этом сегодня рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин. «Правительство утвердило подход: 1,7% индексация с начала года и 2,4% с середины года», — сказал министр.

Двухэтапная индексация была выбрана из-за повышения НДС с 1 января 2019 г. с 18 до 20%, и она позволит синхронизировать налоговое и тарифное законодательства. Кроме того, совокупное повышение тарифов ЖКХ не должно превысить целевого уровня инфляции, отмечало Минэкономразвития.

Учесть изменение ставки НДС при оплате ЖКХ с 1 января 2019 г. правительство просили коммунальщики: они обязаны платить НДС уже с начала года, но не смогут сразу включить эти расходы в счет платы населению. Рост платы за услуги ЖКХ ограничен законодательно, поэтому гражданам не нужно беспокоиться из-за повышения НДС, говорил в начале августа министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

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Бизнес
Новости

Авиакомпания I Fly второй раз за квартал сменила гендиректора

Ведомости
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Российская чартерная авиакомпания I Fly второй раз за квартал сменила гендиректора. Об этом свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс».

В сентябре гендиректором авиаперевозчика был назначен Кирилл Романовский. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 25 сентября. До Романовского компанию возглавлял Юрий Никифоров. Его назначили гендиректором I Fly в конце июля.

С середины 2016 г. гендиректором I Fly был Евгений Филатов. В начале июля Мещанский районный суд Москвы арестовал его по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (более 1 млн руб.) в составе организованной группы или по предварительному сговору. Филатову грозит до 15 лет лишения свободы. «Об уголовном деле мы узнали буквально на днях, но с чем оно связано, точно пока неизвестно», — говорил в день ареста коммерческий директор туроператора Tez Tour Александр Буртин. Он предполагал, что обвинения против Филатова связаны «с какими-то старыми эпизодами, еще до его назначения гендиректором авиакомпании».

Через три дня после ареста Филатова Мещанский суд Москвы по тому же делу арестовал замначальника управления регулирования перевозок Росавиации Юрия Малышева. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

I Fly занимается чартерными перевозками, в том числе в интересах Tez Tour. В январе — мае авиакомпания перевезла около 300 000 пассажиров (17-е место в России), в ее парке, по данным Росавиации, шесть дальнемагистральных Airbus 330 и три среднемагистральных лайнера — два A319 и один Boeing 757. Авиакомпания на 25% принадлежит Буртину, на 66% — его сыну Ивану Буртину через ООО «Галактика м». С марта 2018 г. 9% принадлежит российской структуре китайского туроператора Joy Tour Global.

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Авто
Новости

Daimler объявил о смене председателя правления в следующем году

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Новым председателем правления немецкого автоконцерна Daimler AG в 2019 г. будет назначен ответственный за научные исследования и опытно-конструкторские разработки в Mercedes-Benz Cars 49-летний Ола Каллениус. В свою очередь кандидатура нынешнего предправления Дитера Цетше будет предложена на пост председателя наблюдательного совета концерна в 2021 г., после того как Манфред Бишофф уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении Daimler.

С Каллениусом будет подписан контракт на ближайшие пять лет. Он также возглавит Mercedes-Benz Cars. Каллениус вошел в состав правления Daimler в январе 2015 г.Отдел разработок в Mercedes-Benz Cars он возглавил в январе 2017 г.

«Работая на различных должностях в Daimler, Ола Каллениус заработал не только мое уважение, но и признание коллег в самых различных сферах. В то же время он вносит ценный вклад в международное развитие концерна. Поэтому я искренне приветствую перспективное кадровое решение наблюдательного совета», — приводятся в сообщении слова Цетше.

Цетше в январе 2006 г. возглавил немецкий автоконцерн. В 2016 г. наблюдательный совет компании продлил срок действия его контракта до конца декабря 2019 г.

Daimler является одним из крупнейших мировых автопроизводителей. Немецкая компания владеет 15% акций российского «Камаза». Daimler была основана еще в 1883 г. В 1926 г. компания стала акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 г. после слияния с американской корпорацией Chrysler была образована Daimler Chrysler AG. В 2007 г. автоконцерну вернули прежнее название — Daimler.

Mercedes-Benz представил электрический кроссовер

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Технологии
Новости

Сбербанк сменил название своего мобильного оператора

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Сегодня Сбербанк запустил своего мобильного виртуального оператора (MVNO) под новым брендом «Сбермобайл», отказавшись от временного бренда «Поговорим». До конца года оператор начнет работать в 13 регионах России, сообщил первый зампред Сбербанка Лев Хасис.

«После периода тестирования мы запускаем наш проект в области развития коммуникаций в индустриальный режим. И в связи с этим переводим его из временного бренда, который мы использовали в период тестирования, в постоянный — «Сбермобайл», — передал слова Хасиса «Интерфакс».

Сотовый оператор Сбербанка начал работать на сети Tele2 в конце 2017 г. Самый дешевый пакет у Сбербанка стоит 200 руб. в месяц и включает 150 мин голосовой связи и 3 Гб трафика, а в самом дорогом (за 1000 руб. в месяц) – 1500 мин разговоров, 15 Гб интернета и 3000 sms.

В ноябре 2017 г. Сбербанк называл критерии успешности проекта: в течение двух-трех лет выйти на несколько миллионов клиентов, которые будут удовлетворены сервисом.

«Поговорим» – не единственный в России банковский MVNO: в прошлом году виртуального оператора «Тинькофф мобайл» запустил и «Тинькофф банк». Он предлагает абонентам тарифный конфигуратор: пользователь сам может скомпилировать, сколько потреблять минут и сколько гигабайт. Безлимитный голосовой тариф составляет 999 руб., столько же стоит безлимитный мобильный интернет.

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Технологии
Новости

В России возродят производство фотоаппаратов «Зенит»

Ведомости
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Красногорский завод им. С. А. Зверева и компания Leica решили возродить в России производство фотоаппаратов «Зенит», передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя завода.

«Зенит и Leica изначально договорились произвести только ограниченное количество фотоаппаратов "Зенит М". Однако это не ограниченное издание с новыми функциями, а камеры в лимитированном дизайне, эксклюзивной упаковке с индивидуальным номером. Тираж этой камеры крайне ограничен. Всего 500 штук номерных камер и объективов "Зенитар 1,0/35", доступных к приобретению в России и Европе», — пояснил он.

По словам представителя завода, выпуск «Зенит М» — это только один из проектов. В будущем предприятие может выпустить зеркальную или дальномерную камеру под брендом «Зенит». «Мы проанализируем полученный опыт и решим, какая камера будет следующая», — уточнил он, отметив, что цена на аппарат будет адекватной. Стоимость камеры Leica выше, чем у камер массового производства. «Leica передала все необходимые технические параметры, которые мы обязались соблюсти в производстве объективов. Принимая это во внимание, цена на фотоаппарат "Зенит" будет находиться в премиальном сегменте от 5000 до 6000 евро», — сказал представитель.

Оптика «Зенит М» будет изготовлена по стандартам качества Leica Camera AG, однако сохранит «ту неповторимую художественную картинку, получаемую на объективы Красногорского завода». 

Красногорский механический завод выпускал фотоаппарат «Зенит» с 1952 по 1956 г. Это был один из первых в мире однообъективных зеркальных фотоаппаратов. Он был создан на базе дальномерного фотоаппарата «Зоркий», который производился предприятием с 1949 г.

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