Ингушетия и Чечня подписали договор об изменении границ республик

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров (слева направо) Денис Абрмов / ТАСС

Главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении административной границы между регионами, передает ТАСС. Она не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 г.

Согласно документу Чечне передается часть Надтеречного района Ингушетии — горная и лесистая местность. Чечня в свою очередь передает Ингушетии равноценную территорию на границе с Малгобекским районом. Речь идет о «равноценном обмене нежилыми территориями».

Ранее в среду, 26 сентября, председатель ингушского отделения «Яблока» Руслан Муцольгов сообщил «Дождю» о несанкционированном митинге у Аланских ворот на въезде в столицу республики — город Магас. К собравшимся приехали мэр города Беслан Цечоев и руководство регионального управления МВД. Как сообщил корреспондент «Кавказ.Реалии», в митинге участвуют «сотни человек». Сотрудники Росгвардии и полиции пытались успокоить участников, однако люди не расходились и начались задержания с применением дубинок.

Въезд в Магас перекрыли бетонными блоками, отметил Муцольгов. Кроме того, по его словам, в республике отключили интернет, что подтвердил корреспондент «Кавказского узла». По данным этого издания, в Магас ввели колонну с подразделениями Росгвардии, в городе усилены посты полиции, на улицах дежурят дополнительные наряды МВД. Республиканское управление министерства опубликовало на своем сайте пресс-релиз, в котором сообщило о «комплексе мероприятий, направленных на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории всей республики».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя 26 сентября события, связанные с Чечней и Ингушетией, сказал, что в этой ситуации «есть определенная напряженность». Он отметил, что Владимир Путин «получает всю необходимую информацию». «Там на месте проводится работа, поэтому преждевременно ставить какие-то диагнозы», — добавил представитель Кремля.

Административная граница двух республик была неустановленной с момента разделения бывшей Чечено-Ингушской АССР в 1992 г. В 1993 г. тогдашние лидеры Ингушетии Руслан Аушев и Чечни Джохар Дудаев подписали договор о границе в Сунженском районе, большая часть которого отходила Ингушетии. В 2003 г. лидеры республик Мурат Зязиков и Ахмат Кадыров подписали похожий протокол, по которому к Чечне отходили село Серноводское и станица Ассиновская Сунженского района.

Территориальный спор возобновился в 2012 г. Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров призвал установить четкую административную границу между республиками. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров тогда рассказал, что выводы комиссии Чечни и Ингушетии по определению административной границы между республиками отправлены в федеральный центр, за которым и остается решение по этому вопросу.

В январе 2013 г. Кадыров подписал закон, согласно которому в состав Чечни должна войти часть территории Сунженского района, в том числе село Аршты, относящееся к Ингушетии. В апреле 2013 г. в районе села произошло столкновение чеченских силовиков с ингушской полицией. Чеченская сторона утверждала, что ингушская сторона сорвала спецоперацию по поимке лидера боевиков Доку Умарова, Совбез Ингушетии назвал инцидент попыткой организовать митинг в связи с территориальным спором между республиками.

В конце августа общественное движение «Опора Ингушетии» сообщило, что чеченская техника под охраной силовиков начала прокладывать дорогу в лесной части Сунженского района Ингушетии. Также, по данным организации, в районе ингушского поселка Аршты, который входит в этот район и находится близко от границы с Чечней, предпринималась попытка установить пост ДПС МВД по Чечне.