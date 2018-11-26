Адвокат в бандане дошел до Страсбургского суда

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Бандана довела до Страсбурга Денис Гришкин / Ведомости

Мордовский адвокат Сергей Наумов, лишившийся статуса за то, что пришел в суд в бандане и шортах, пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Он считает, что был наказан несоразмерно и неадекватно своему проступку. Заявитель пытается привлечь внимание к дефектам действующей процедуры привлечения адвокатов к ответственности, поясняет правовой аналитик Международной «Агоры» Рамиль Ахметгалиев, представляющий интересы Наумова в Страсбурге.

В мае 2017 г. президиум Верховного суда Мордовии направил в адрес республиканской адвокатской палаты представление, в котором просил обратить внимание на нарушения закона, допущенные Наумовым: он получил в процессе отвод из-за нарушения порядка судебного заседания. Президент палаты инициировал дисциплинарное производство в отношении адвоката, в июне 2017 г. квалификационная комиссия под его же руководством признала факт нарушения, а совет палаты, также под председательством своего президента, вынес решение о прекращении статуса адвоката. Верховный суд Мордовии впоследствии признал такое решение законным и обоснованным.