Верховный суд разрешил гражданам следить за детьми и животными

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Проблема приобрела общероссийскую известность, когда Путину рассказали про уголовное дело против курганского фермера Евгения Васильева Денис Абрамов / Ведомости

Верховный суд России обсудил во вторник проект постановления пленума суда, в котором разъясняются вопросы правоприменительной практики по семи статьям Уголовного кодекса о преступлениях, затрагивающих конституционные права и свободы человека и гражданина. Среди прочего судьи разъяснили и порядок применения ст. 138.1, наказывающей за незаконный оборот специальных технических средств для негласного получения информации.

По мнению Верховного суда, сам по себе факт незаконного оборота специальных технических средств не может свидетельствовать о виновности человека в преступлении, если его умысел не был направлен на приобретение или сбыт именно таких технических средств, которые были специально изменены для негласной слежки. При этом если человек купил «шпионское устройство» в интернет-магазине, добросовестно заблуждаясь в его характеристиках, то это не является его виной. И наконец, как полагают судьи, нельзя преследовать по этой статье за приобретение средств для негласного сбора информации лиц, которые сделали это в целях личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности имущества или в целях слежения за животными и не собирались использовать такие устройства в качестве средства посягательства на конституционные права граждан.