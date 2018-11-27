Франция и Германия помогут Ирану обойти санкции США

Они взяли на себя инициативу в создании механизма для расчетов с Тегераном

Статья опубликована в № 4705 от 28.11.2018 под заголовком: Обход санкций через ЕС

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Механизм позволит вести часть торговли без необходимости обращаться к европейским коммерческим банкам для получения и отправки платежей SABAH ARAR / AFP

Франция и Германия объединили усилия, чтобы воплотить в жизнь европейский план создания механизма для поддержки торговли с Ираном, говорят высокопоставленные дипломаты. Париж и Берлин пытаются помочь Тегерану обойти санкции США, которые запрещают любым компаниям вести бизнес с Ираном. Они делают это, чтобы спасти подписанное в 2015 г. международное соглашение о ядерной программе Ирана, из которого США вышли в мае.

Франция или Германия разместят на своей территории структуру специального назначения (SPV), которая с помощью системы зачетов будет содействовать расчетам за поставки товаров между Ираном и Европой. Это позволит вести часть торговли без необходимости обращаться к европейским коммерческим банкам для получения и отправки платежей. Непосредственными владельцами структуры будут правительства участвующих в проекте европейских стран. ­Предполагается, что в этом случае США не решатся вводить против SVP санкции, отмечают дипломаты.