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Рейтинг единороссов снижается последовательно, медленно и равномерно Андрей Гордеев / Ведомости

Число россиян, положительно и отрицательно относящихся к «Единой России», почти сравнялось, следует из опроса «Левада-центра»: 47% против 44%. Главными причинами поражений единороссов на сентябрьских выборах в ряде регионов россияне считают общее ухудшение дел в стране (38%), низкую оценку избирателями государственной власти в целом (29%) и низкую оценку представителей «Единой России» на местах (26%). Среди тех, кто одобряет деятельность президента Владимира Путина, партию власти положительно оценивают 65%, среди не одобряющих его деятельность единороссами недовольны 83%.

Рейтинги представителей власти резко снизились после объявления в июне о пенсионной реформе, в сентябре на губернаторских выборах не смогли победить четыре кандидата-единоросса, а в трех регионах партия проиграла КПРФ по партспискам на выборах заксобраний.