Статья опубликована в № 4669 от 08.10.2018 под заголовком: Отвернулись от Путина
Доверие пятой части россиян потерял Владимир Путин за прошедший год
Пенсионная реформа и социально-экономические проблемы сказались на доверии ко всем политикам
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Россияне не перенесли пенсионной реформы, это главная причина снижающегося доверия к власти в общем и к президенту Путину (на фото на экране) в частности
Евгений Разумный / Ведомости
Менее чем за год доверие к Владимиру Путину как к политику снизилось на 20 процентных пунктов, следует из свежего опроса «Левада-центра»: в ноябре 2017 г., перед началом президентской кампании, этот показатель составлял 59%, а в сентябре 2018 г. – 39%. Из них 9 процентных пунктов он потерял между июнем и сентябрем.
Разочаровались россияне и в других прежних фаворитах: рейтинг министра обороны Сергея Шойгу упал с 23 до 15%, министра иностранных дел Сергея Лаврова – с 19 до 10%. А вот доверие к премьеру Дмитрию Медведеву держится: 10 против 11% год назад.
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