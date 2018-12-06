Сенаторы предложили продавать россиянам оружие лишь по достижении 21 года
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Возраст, с которого разрешено покупать гладкоствольное, газовое, охотничье, сигнальное оружие и гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения (вроде пистолетов, стреляющих резиновыми пулями, или бесствольных пистолетов «Оса»), должен быть повышен с 18 до 21 года. Такую поправку к закону «Об оружии» внесла в четверг в Госдуму группа членов Совета Федерации во главе с сенатором от Крыма Ольгой Ковитиди. Исключение они предлагают сделать для людей, отслуживших в армии, спортсменов, военных, прокуроров, следователей, полицейских и работников военизированной охраны, а также охотников-промысловиков. Парламенты регионов смогут снижать возраст для покупки гладкоствольного охотничьего оружия до 18 лет (сейчас – до 16 лет).
По словам информированного источника в правоохранительных органах, этот законопроект – инициатива именно сенаторов, а не МВД или Росгвардии, которая контролирует оборот гражданского оружия.
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